10 millions d’euros de projets dans le Val d’Essonne

Un contrat d’aménagement entre la Région Ile-de-France et la Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) a été signé ce mardi 8 décembre.

La signature de ce contrat d’aménagement régional (CAR) est significative pour la CCVE puisque quatre projets majeurs pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros seront soutenus par la Région Ile-de-France à hauteur de 2,42 millions d’euros.

Le contrat a été signé par Patrick Imbert, président de la CCVE, et Jean-Philippe Dugoin-Clément au titre de sa vice-présidence à la Région, en présence de Jacques Gombault, vice-président en charge de l’aménagement du territoire et Jacques Mione, vice-président en charge des actions et des équipements sportifs.

Un nouveau gymnase à Mennecy