Essonne : deux chantiers participatifs à Cheptainville pour mettre en terre 2000 plants

La ville et l’association Haie-magique, basée à Massy, organisent deux chantiers participatifs pour planter 2 000 arbres et arbustes d’essence locale les 27 février et 6 mars.

Deux rendez-vous avec la nature sont prévus les deux prochains samedis pour les Cheptainvillois. Le 27 février et le 6 mars, la ville accueillera l’association Haie-magique pour mettre en ligne 2000 plants d’arbres et d’arbustes d’essence locale. « Les plants sont certifiés “Végétal local”, c’est-à-dire que les graines ont été récoltées dans le même secteur que là où ils seront replantés », précise Laurent Samuel, président de l’association située à Massy.