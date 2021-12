Essonne : Boissy-le-Cutté a son verger pédagogique

Le matin du samedi 4 décembre, la mairie et son conseil municipal des jeunes ont inauguré le verger pédagogique réalisé avec le soutien du Siarce.

Un joli petit coin qui a d’abord germé dans la tête des six jeunes conseillers municipaux. Clémence, Léna, Lola, Bastien, Jérémy et Thomas ont initié le projet de verger pédagogique avec l’accord de la mairie et l’acceptation du dossier auprès du Siarce, le syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau présidé par Xavier Dugoin.

Sylvie Séchet, maire de Boissy-le-Cutté, est ravie : « les projets avec les enfants sont l’un de mes moments préférés, ils sont comme un rayon de soleil avec leur regard jeune et dynamique ».

De jeunes élus motivés dans leur projet