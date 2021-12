Essonne : des nouveaux locaux pour accompagner les enfants autistes à Etréchy avec l’EPNAK

Le mercredi 15 décembre, l’Etablissement public national Antoine-Koenigswarter (EPNAK) a inauguré les nouveaux locaux de son équipe en charge des jeunes autistes de 18 mois à 25 ans.

« Le bien-être des jeunes est notre récompense, souligne Françoise Tenenbaum, présidente du conseil d’administration de l’EPNAK. Nous pouvons nous réjouir d’offrir à ces enfants de très belles conditions d’accueil et d’accompagnement pour leur permettre de réussir demain ! »

L’équipe en charge du suivi thérapeutique éducatif, pédagogique et professionnel (Sessad) de jeunes atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) au château de Gillevoisin depuis 2018 a déménagé en juillet dans des locaux neufs à Etréchy. Ils ont été inaugurés ce mercredi 15 décembre.

Depuis la rentrée de septembre 2021, trente enfants âgés de 4 à 20 ans sont pris en charge dans le cadre du PEP’S (pour l’éducation, la pédagogie et les soins) et six de 16 à 25 ans dans le dispositif POP (pour l’orientation professionnelle). Ils sont domiciliés dans le centre et le Sud de l’Essonne.

L’établissement possède l’agrément pour les enfants diagnostiqués dès 18 mois. « Le diagnostic précoce nous permet de soutenir le plus tôt possible le jeune et de favoriser son inclusion dans la société », indique Ingrid Lorieux, cheffe de service. Le délai d’attente pour un rendez-vous de validation d’un TSA est long et décale la prise en charge des tout-petits.

Un accueil multidisciplinaire

Chaque salle accessible aux bénéficiaires est adaptée avec une lumière tamisée et aménagée pour des fonctions précises : salle de jeux, salle de repos, salle de bain ou encore cuisine pédagogique. Sur le rythme de l’année scolaire, l’équipe composée (…)

