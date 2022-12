20 mineurs avaient été placés en Essonne par une société illégale

En fin de semaine dernière, début décembre, les forces de l’ordre sont allées récupérer en urgence des enfants confiés par une entreprise illégale d’Eure-et-Loir à des familles non-agréées résidant en Essonne. Ces enfants étaient suivis par l’Aide sociale à l’enfance d’autres départements que l’Essonne.

Tout a commencé le mercredi 30 novembre dernier en Eure-et-Loir. Conjointement, les services de la préfecture et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir inspectent l’établissement IASS – Dispositif Motema, créée le 24 mai 2021. Cette visite a révélé « de graves carences éducatives et des conditions d’hébergement mettant en danger les mineurs », indique le Conseil départemental d’Eure-et-Loir dans un arrêté pris le jeudi 1er décembre. Il s’avère que la société, dont le siège social est à Réclainville (28) exerçait son activité sans l’autorisation, obligatoire dans le domaine de la protection de l’enfance, du président du Département.

Des enfants délaissés et déscolarisés

Cette décision prise, il fallait rapidement trouver et mettre en sécurité les enfants placés par cette société. Il s’avère, au fil des investigations réalisées, qu’une vingtaine d’enfants avaient été placés dans des familles vivant en Essonne. Ce samedi 3 décembre, le préfet de l’Essonne Bertrand Gaume prend donc un arrêté pour mettre à l’abri et protéger les mineurs relevant de la protection de l’enfance. Les forces de l’ordre, Gendarmerie et Police ont donc dû aller récupérer ces enfants placés illégalement.