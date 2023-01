Football [D1 Arkema] : Fleury gagne enfin contre le Paris FC

Les féminines du FC Fleury 91 ont prolongé leur belle dynamique en championnat en s’imposant sur la pelouse du Paris FC (2-0) dimanche après-midi. Une première dans l’histoire des confrontations entre les deux clubs.

La treizième tentative aura été la bonne. Après cinq nuls et sept défaites depuis la montée en D1 en 2017, le FC Fleury 91 a décroché son premier succès face au Paris FC dimanche après-midi au stade Charléty (2-0). Pour la plus grande joie de Fabrice Abriel, l’entraîneur : « Aujourd’hui, on gagne mais ça fait un petit moment qu’on travaille pour. Depuis mon arrivée à Fleury il y a deux ans, on a réduit les écarts avec le PFC à chaque confrontation. Déjà l’an dernier, on menait 1-0 ici (ndlr : à Charléty) avant de s’écrouler (1-3). On les a aussi éliminés en Coupe de France (1-1 ; 4-3 aux tirs au but). Et lors du match aller (le 16 septembre), on avait tenu à neuf. Cette équipe ne nous fait plus peur.

Julie Piga ouvre le score de la tête

Les Parisiennes ont eu pourtant les occasions pour faire la différence en première période. Sur un ballon de relance perdu par Julie Piga, Gaëtane Thiney lance Clara Matéo qui ne cadre pas sa frappe (16e). Batcheba Louis lui répond dans la foulée mais sa frappe est trop écrasée. C’est la seule grosse occasion des Floriacumoises de la première période durant laquelle elles ont laissé le monopole du ballon à leurs adversaires. Manon Heil n’a pas eu énormément de travail mais, sur les quelques interventions qu’elle a effectuées, la gardienne du FCF91 a été impeccable comme sur cette frappe de Clara Matéo à la suite d’un joli mouvement parisien (35e). Auparavant, l’ancienne joueuse de Metz avait été vigilante devant Mathilde Bourdieu (24e) – dont le lob une minute plus tard est passé juste au-dessus de la transversale (25e) – puis devant Louise Fleury (33e). « A partir du moment où l’on ne marque pas, on n’est jamais à l’abri de prendre un but, regrette Sandrine Soubeyrand, l’entraîneure du PFC. Au vu de la première période, on avait les moyens de faire mieux. »

Au retour des vestiaires, le Paris FC relâche un peu la pression, laissant un peu plus d’espaces aux Floriacumoises. Ewelina Kamczyk (48e) puis Rosemonde Kouassi sur un contre de Léa Le Garrec (57e) sollicitent Cynthia Ndadozie mais il faut attendre la 70e minute pour voir Julie Piga faire la différence de la tête à la suite d’un corner de Marine Dafeur (1-0). Même si Matéo est tout près d’égaliser de la tête dans la foulée (72e), Fleury fait le break neuf minutes plus tard par Inès Konan à la suite d’un coup franc de Le Garrec bien remis par Piga. Après avoir rebondi sur la barre, l’attaquante floriacumoise est la plus prompte pour reprendre à bout portant (2-0, 79e).

Opposées au Paris Saint-Germain, le leader, vendredi prochain (21h au stade Robert-Bobin de Bondoufle), les Floriacumoises tenteront de confirmer pour rester dans le top 5 du championnat.