A Bondoufle, le groupe scolaire Simone-Veil et le dojo ont été inaugurés

Samedi 18 mars, à 16h, étaient inaugurés le nouveau groupe scolaire et le dojo, en présence notamment de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France.

Après le décalage, à deux reprises, de la date de livraison du bâtiment, les enfants ont finalement investi les salles de classe, depuis le lundi 6 mars. Samedi 18 mars, le groupe scolaire Simone-Veil et le dojo étaient inaugurés en présence de bon nombre d’élus, dont le maire de Bondoufle, Jean Hartz, le président de l’agglomération Grand Paris Sud, Michel Bisson, ainsi que les sénateurs Jean-Raymond Hugonet, Laure Darcos ou encore Daphné Ract-Madoux. La région Ile-de-France était aussi représentée : Valérie Pécresse, la présidente et Jean-Philippe Dugoin-Clément, le vice-président, ont visité les nouveaux locaux.

Le bâtiment, d’une surface totale de 3 259 m2, accueille trois classes de maternelle et cinq d’élémentaire. Les classes de maternelle sont situées au rez-de-chaussée, chacune a un accès aux jardins entourant l’établissement situé dans le quartier du Grand Parc. Les élèves de primaire sont accueillis au premier étage. Le dojo étant collé au groupe scolaire, les enfants en profitent « sans avoir à sortir« , grâce à une passerelle interne à l’établissement, se félicite Najwa Abou-Yassin, directrice générale adjointe du pôle urbanisme de la mairie de Bondoufle, qui précise que la structure sportive est ouverte aux autres écoles et associations de la commune.

La construction du groupe scolaire Simone-Veil, débutée en mai 2020, a nécessité l’investissement d’au moins 13 428 000 €, auxquels il faut ajouter au moins 400 000 € en raison des difficultés rencontrées (notamment la crise du Covid et la guerre en Ukraine). Le projet s’inscrit dans le dispositif régional « 100 quartiers innovants et écologiques », qui a permis à la commune d’être soutenue à hauteur de 3 269 190 €. La CAF a également participé à ce projet avec une subvention de 250 000 €.

A noter que dans le cadre des travaux de rénovation d’un autre groupe scolaire, Saint-Exupéry, les cinq classes de maternelle et les sept d’élémentaire ont été transférées à Simone-Veil, le temps du chantier qui devrait durer un an et demi.