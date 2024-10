A Draveil, les forains mécontents obtiennent gain de cause

Des forains ont investi le parking du centre administratif, le 16 octobre, pour obtenir de la mairie le droit d’organiser à nouveau une fête sur la commune.

Sur l’un des camions installés depuis 5h30 du matin, mercredi 16 octobre, au fond du parking du centre administratif de Draveil, une banderole annonce « Forains en colère ! Nous voulons juste travailler comme tous les autres commerçants ». Un petit coup de force mené par six familles de forains, peu goûté par l’édile, Richard Privat, mais qui a donné des résultats en faveur des revendicateurs.



« Cela fait 17 ans qu’il n’y a plus de fête foraine à Draveil, autant d’années où nous demandons à la mairie l’autorisation de nous installer, avec un résultat systématiquement négatif », déplorait Julien Gerbaud, forain, président de l’association nationale « Avenir du monde forain » et membre des commissions des professions foraines et circassiennes de l’Essonne et du Val-de-Marne. Il a fallu faire appel à la préfecture du département et à son médiateur dédié à ces questions pour démêler la situation : une réunion avait lieu l’après-midi même entre la mairie et les services de l’Etat, afin de trouver une solution. Une réunion qui s’est transformée en victoire pour les forains, revendique Julien Gerbaud. « Nous nous sommes donné rendez-vous avec la mairie début 2025 pour discuter de l’organisation d’une fête foraine. Nous ne serions pas repartis sans du concret, soit on trouvait un accord pour l’avenir, soit on montait nos manèges sans autorisation. C’est triste, mais désormais, il faut en passer par là pour dialoguer avec les mairies », regrette le forain, qui dénonce au passage un « amalgame avec les Gens du voyage ».



Richard Privat, quant à lui, confirme avoir accepté de recevoir les forains au début de l’année prochaine, mais minimise les engagements pris au cours de cette réunion. « Si un accord est pris, cela sera pour une durée d’un an, puis nous verrons pour la suite en fonction de leur comportement. Je n’ai rien contre eux, mais je ne peux admettre qu’on impose des choses par la force à la mairie. Par ailleurs, nous manquons de place à Draveil pour accueillir une fête foraine. Le lieu où les forains ont installé leurs camions mercredi est occupé deux fois par semaine par les véhicules du marché. Nous allons devoir réfléchir à d’autres lieux où elle pourrait s’installer ». Julien Gerbaud affirme, de son côté, qu’une liste de trois terrains possibles leur a déjà été proposée par écrit.