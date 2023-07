A Draveil, une nouvelle librairie s’est installée en centre-ville

La Maison des feuilles, une librairie gérée par deux Draveilloises, a ouvert le vendredi 14 juillet. Leur projet s’est notamment concrétisé grâce à une campagne de financement participatif menée du 14 avril au 30 juin.

Lors de l’inauguration de la ZAC du centre-ville de Draveil, organisée samedi 13 mai, la municipalité avait évoqué les 1 800m2 de commerces, « dont une future librairie« . Ces derniers jours, vous avez peut-être remarqué des allées et venues au 230, boulevard Henri-Barbusse, juste en face de l’arrêt de bus de l’église. C’est ici que les Dravelloises Kelly Abela et Gwennaig Loy ont décidé d’installer leur établissement, qu’elles ont nommé La Maison des feuilles.

Les deux associées sont toutes les deux amoureuses des livres, mais ont des parcours différents. Kelly, nouvelle Dravelloise de 32 ans, a le nez dedans depuis de nombreuses années. « J’ai travaillé à la librairie Ars Una, librairie généraliste de Paris, à la librairie Points Communs de Villejuif (94) et enfin comme libraire volante au sein de l’association Les Libraires Volants, qui propose des services de remplacements en librairies« , explique-t-elle sur le site Internet ulule.com. Pour Gwennaig, 48 ans, qui habite ici depuis 13 ans, c’est plus récent. « Après des études de philosophie et 20 ans de carrière dans les achats, j’ai décidé il y a deux ans de concrétiser un vieux rêve et de devenir libraire. Je me suis formée à l’Ecole de la Librairie de Maisons-Alfort (94) et ai fait mes premières armes pendant un an et demi à la librairie Au Pain de 4 Livres à Yerres. »

Ouverte depuis le vendredi 14 juillet, la Maison des feuilles s’étend sur 60 m2. A l’intérieur, les clients peuvent trouver « des romans, des livres jeunesse, des bandes dessinées, des mangas ou encore des ouvrages de sciences humaines et de vie pratique« , ainsi qu’un « petit rayon papeterie et carterie« . Côté animations, les deux associées ajoutent qu’elles organiseront « différents événements au sein de la librairie et hors les murs« .

Un investissement d’environ 200 000 €

La concrétisation de ce projet a notamment été rendue possible grâce à une campagne de financement menée sur le site Internet ulule.com. « En plus d’un emprunt bancaire que nous avons déjà souscrit, des aides que nous avons d’ores et déjà obtenues auprès de diverses institutions publiques et privées en lien avec le monde de la culture [ndlr : les subventions viennent de la Région Ile-de-France, la Direction régionale des affaires culturelles, le Centre national du livre, l’Association pour le développement de la librairie de création, le dispositif départemental Initiative Essonne ou encore celui de France active, qui s’adresse aux entrepreneurs] et bien sûr de nos apports personnels, vos contributions nous aideront à rendre le projet encore plus beau et solide dès son démarrage« , ont détaillé Kelly et Gwennaig dans la présentation de leur cagnotte en ligne. Lancée le 14 avril et achevée le 30 juin, celle-ci leur a permis de récolter 7 450 € (sur un objectif de 6 000 €). Draveil ne disposant d’aucune librairie généraliste, cette installation a été très bien accueillie par les habitants.

Au total, ce projet de librairie représente un budget de 200 000 €. Un projet onéreux qui s’explique par un nombre de dépenses important. Sur la longue liste de choses à faire figurait par exemple « de nombreux travaux à effectuer pour rendre le local accueillant et accessible à toutes et à tous. Les travaux consistent non seulement à aménager tout le local qui nous a été livré brut de béton (sol, électricité, chauffage, création d’un espace de réserve, peintures, faux plafond…), à faire réaliser notre mobilier sur mesure, mais également à poser notre vitrine et notre enseigne à l’extérieur de la librairie, sans oublier l’achat des livres ! »

A noter que la Maison des feuilles est le premier nouveau commerce de la ZAC du centre-ville à ouvrir ses portes.

La Maison des feuilles est située au 230, boulevard Henri-Barbusse. Elle est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h.