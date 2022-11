A Etiolles, la boulangerie l’Epi Curieux menacée de fermeture

Suite à plusieurs mois de loyers impayés, la boulangère Corinne Camin a jusqu’au 27 novembre pour trouver une solution. Sinon, elle sera dans l’obligation de quitter les lieux.

L’Epi Curieux, un des rares commerces de la commune d’Etiolles, est menacé de fermeture. En cause, plusieurs mois de loyers impayés par la locataire, Corinne Camin. La boulangère a jusqu’au 27 novembre pour trouver une solution, sous peine de devoir débarrasser le plancher.

Lundi 31 octobre, Corinne nous expliquait comment ont commencé ses difficultés, dans cette boulangerie reprise en février 2021. « Au départ, nous étions deux associés. Il y avait le projet de boulangerie, et un ami devait aussi ouvrir une cave à vins. » Mais suite à une entente compliquée avec le pâtissier, puis la perte de son emploi, l’associé quitte le navire. Corinne se retrouve alors seule. « Le 5 avril dernier, je rachète ses parts… Et les dettes qui vont avec« , souligne la boulangère. Une situation qui ne lui permet pas de payer le loyer de son commerce. « Je dois 14 000 € à la mairie, soit sept mois de loyer. »

C’est le 27 octobre qu’un huissier la notifie de son obligation de paiement. « Mes demandes d’échelonnement sont restées sans réponse« , regrette la boulangère qui ne se verse pas de salaire, et se retrouve contrainte de dormir dans un coin de son bureau, situé à l’étage de la boulangerie, faute de pouvoir payer son loyer personnel. Ce à quoi vient s’ajouter, bien évidemment, l’augmentation actuelle des coûts des énergies et des matières premières.

Pour aider la boulangère de cette petite ville qui compte près de 3 200 habitants, un élan de solidarité s’est mis en place. Une pétition, ainsi qu’une cagnotte, ont été lancées. A ce jour, 1 130 € ont déjà été récoltés et 186 personnes soutiennent la boulangère par leur signature.

« Il faudrait trouver une sortie honorable pour elle et digne pour Etiolles »

Contactée, l’édile de la commune, Amalia Duriez, préfère d’abord revenir sur l’historique des lieux et l’implication de la commune dans cette reprise. « La précédente boulangerie a été placée en liquidation judiciaire. Quand ces deux associés ont proposé de reprendre, on a cru en eux et leur projet. Pour les aider, on a même réalisé des travaux, à nos frais, afin de faciliter leur installation dans les locaux. On a payé des travaux conséquents. » Selon la mairie, les problèmes financiers auraient pointé le bout de leur nez dès l’été 2021. « C’est la trésorerie de la commune qui nous a alerté. On a appuyé pour qu’un échéancier leur soit proposé, ce qui a été accepté. » Pour ce qui est de la situation actuelle, le maire regrette de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. « Nous n’avons pas été alerté aussi vite cette année… C’est dommage. »

La demande d’échéancier restée sans réponse ne serait pas du fait de Mme le maire, mais plutôt du trésorier, qui refuse d’en mettre en place un nouveau. « Notre démarche serait de l’aider… Il faudrait trouver une sortie honorable pour elle et digne pour Etiolles, afin que le centre-ville garde son commerce.«