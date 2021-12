A Forges-les-Bains, une soixantaine d’enfants « collés comme du bétail » pour la sieste

La situation est jugée inacceptable : pour le sommeil de leurs enfants et pour le respect des gestes barrières. Selon les parents, elle durerait depuis au moins un mois et demi à l’école Petit Muce (Forges-les-Bains).

« Dans les bureaux, nous devons être à deux mètres les uns des autres et nos enfants dorment collés les uns aux autres en pleine épidémie ? » La situation décrite par les parents d’élèves de l’école élémentaire Petit Muce à Forges-les-Bains est alarmante. Alors que celle-ci durerait depuis au moins un mois et demi, les parents et associations représentantes peinent à trouver une solution auprès de la mairie.

68 enfants, soit deux classes et demi, se retrouveraient entassés dans une seule et même salle le temps de la sieste, c’est à dire de « 13h30 à 15h15 », précise la Fédération des conseils de parents d’élèves de la commune (Fcpe). La situation est doublement préoccupante. D’abord au regard de la qualité du sommeil dont ont besoin les enfants de petite section. « Nous sommes de nombreux parents à nous plaindre […] Nos enfants reviennent épuisés de l’école », a fait savoir une maman. Pas l’idéal pour leur développement, ni pour le contexte sanitaire actuel. « La salle de sieste est suffisamment grande pour accueillir tous les enfants sans qu’ils ne se marchent dessus […] elle est dotée de deux fenêtres et trois portes. Les enfants y sont installés par classes pour limiter les brassages. Malheureusement, en période de pic épidémique cette situation n’est pas satisfaisante, bien que répondant au protocole sanitaire de l’éducation nationale, et ne peut se pérenniser », a fait savoir la Fcpe…

Cet article dans son intégralité sera disponible dans notre édition du jeudi 23 décembre.