A Gometz-la-Ville, les serres de Beaudreville reprennent vie grâce à un projet de tiers-lieu agricole

Abandonnées depuis dix ans, les serres de Beaudreville reprennent vie sous l’impulsion d’un apiculteur et de son collectif de passionnés. Leur objectif : créer un tiers-lieu agricole ouvert sur le public.

Sous les serres, quelques branchages et mauvaises herbes viennent rappeler une décennie entière passée à l’état de friche. Deux mois seulement après la reprise en main du site, ces fragments d’histoire donnent également une idée de l’ampleur de la tâche qui attend les membres de l’association « Faire vivre les serres de Beaudreville« , dont l’intitulé parle de lui-même. Pourtant, malgré la température hivernale, le site dégage d’ores et déjà une chaleur nouvelle. Un tout petit supplément d’âme, un indéfinissable charme porté par le projet du collectif : faire de cet ancien haut-lieu de l’horticulture, abandonné depuis dix ans, un tiers-lieu agricole bien vivant, incubateur de projets et ouvert au public.

A l’origine de cette flamme, Julien Perrin. En novembre dernier, soutenu notamment par la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, l’apiculteur des Molières achète en effet les 6000m² serres en friches, pour un montant d’un peu plus de 300 000 euros. Le début d’une nouvelle aventure mais aussi le terme de dix années de fastidieuses recherches de locaux pour mener à bien son projet de mise en relation concrète des acteurs locaux. « Les agriculteurs vivent dans un monde compliqué et pas uniquement en cette période de crise sanitaire, souligne Julien Perrin. L’un des obstacles majeur est de trouver de l’espace, avec un prix du foncier très élevé. En ayant l’opportunité de mettre en place ce tiers-lieu agricole, je suis heureux de pouvoir aider les gens à ne pas subir le même chemin de croix que le mien de ce côté-là. Sans oublier bien sûr qu’un grand nombre de personnes réunies au même endroit a toujours un aspect stimulant, source d’innovation. »