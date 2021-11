A Janvry, la magie de Noël se prépare

Le marché de Noël de Janvry est organisé les 26, 27 et 28 novembre ainsi que les 3, 4 et 5 décembre. Nouveauté cette année : la vente de vin chaud en bouteille.

En cuisine, Jacqueline Lemonnier, 93 ans, prépare la boisson chaude alcoolisée de Noël par excellence. Cela fait plus de 20 ans que celle qu’on surnomme Jacotte prépare le vin chaud du marché féerique de Janvry. « Dans une grande marmite, je mets du vin, du sucre, de l’eau, de la cannelle… Et je ne vous dirais pas la suite ! » L’année dernière, la seconde doyenne de la commune avait pulvérisé son record en produisant 3 800 litres de vin chaud, alors qu’au début elle n’en faisait que 20.

Au marché de noël, qui se déroulera les 26, 27 et 28 novembre ainsi que les 3, 4 et 5 décembre, il sera possible de s’en procurer en bouteilles. C’est une première.

Outre la boisson, l’installation est aussi quelque peu différente. « On a fait le choix de s’installer définitivement sur la place du village, afin de ne pas bloquer la circulation, fait savoir l’édile, Christian Schoettl. Cela permettra également aux visiteurs d’avoir plus d’espace pour déambuler. » …