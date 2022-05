A Massy s’installe le Digitruck, une salle de classe numérique itinérante

En place depuis lundi 16 mai, le Digitruck donne gratuitement, de 9h à 17h, du lundi au samedi, des ateliers numériques pour permettre à chacun d’utiliser pleinement les nouvelles technologies.

« Vous savez ce que sont les cookies ? Ce n’est pas du tout quelque chose qu’on mange, on ne va pas vous distribuer des biscuits à travers l’écran« , explique Amélie Maquiaba, formatrice, ce qui provoque des rires dans la salle. Mobilisée par l’association parisienne We Tech Care à Massy, c’est elle qui guidera, en alternance avec deux autres formateurs, les personnes éloignées du numérique qui souhaitent s’en rapprocher. Les cours, organisés du lundi au samedi de 9h à 17h, seront donnés dans une salle assez particulière puisque celle-ci est itinérante. D’une capacité d’une quinzaine de places, le Digitruck est porté par Huawei avec le soutien des associations We Tech Care et Close The Gap, deux entités engagées dans la réduction de la fracture numérique. Il est présent rue de l’Opéra, en face de La Poste jusqu’au 28 mai, puis jusqu’au 4 juin, rue Thomas-Mazarik, sur le parking de l’Espace éponyme.

Mardi 17 mai, de 9h à 11h, les cinq participants ont pu découvrir les bases de l’informatique et de la navigation sur Internet. Sur les ordinateurs portables de la marque chinoise, Fatou, Mourad, Mona, Maryse et Sekh se sont familiarisés avec les URL, la fonction retour, actualiser ou encore tout simplement la recherche sur Internet. Carnet et stylos étaient à leur disposition pour prendre des notes. L’écran de la formatrice partagé via un rétro-projecteur, les participants pouvaient suivre ses clics, dont beaucoup étaient réalisés sur le site LesBonsClics.fr, une plateforme d’accompagnement numérique. A chaque fin de cours, les formés ont l’occasion de revoir leurs nouvelles connaissances grâce à des exercices proposés sur cette même plateforme. En plus, ils repartent avec un résumé du cours sur clé USB ou en version imprimée.

Seul arrêt en Essonne