A Montgeron, un salon de thé ouvre ses portes le 13 septembre

Marie-Claire Gavet ouvre « Mes petits macarons » le 13 septembre. Ancienne chargée de recrutement dans l’ingénierie, la mère de famille a décidé de se reconvertir. Désormais, elle se consacre à une de ses passions : la pâtisserie.

« J’aime le contact avec les clients, j’aime parler et la pâtisserie est une passion depuis des années… La cuisine en général, c’est ma grand-mère qui nous a donné le goût. » Marie-Claire Gavet a 34 ans. Après s’être donnée corps et âme pour son métier de chargée de recrutement en ingénierie, elle a décidé de se reconvertir. Celle qui a testé sa nouvelle activité en septembre 2021 à Yerres, l’installe dès demain, 10h, à Montgeron.

« J’ai vraiment eu le déclic à la naissance de ma fille le 22 avril 2019. Je me suis rendue compte que mon métier me prenait trop de temps et que j’avais d’autres aspirations. » Marie-Claire, qui a emménagé à Brunoy en 2019, a alors sollicité l’aide de la mairie, ainsi que celle d’une commune voisine, Montgeron. « Ce local était auparavant occupé par une boutique de décoration, Bagatelles, qui a déménagé un peu plus haut« , détaille la nouvelle locataire du 119, avenue de la République à Montgeron. D’une surface de 30m2, le local lui convient parfaitement. « Je cherchais un petit endroit, comme je suis seule, clair et lumineux. Ici, j’ai neuf places assises, mais je ferais surtout de la vente à emporter. »

Sur la carte : des boissons qui sortent du lot