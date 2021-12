A Palaiseau, des confitures au goût de la différence

L’établissement spécialisé d’aide au travail (ESAT) La Cardon est le seul ESAT d’Ile-de-France à commercialiser ses confitures. Une gamme qui va des plus classiques au plus recherchées.

Un réfractomètre à la main, Charles Devilleres se tient dans les cuisines. « C’est avec ça qu’on mesure le taux de sucre dans nos préparations« , explique le moniteur cuisine. Equipés d’une cuiseur d’une capacité de 60 litres, les travailleurs handicapés mentaux y préparent les confitures que produit l’établissement spécialisé d’aide au travail (ESAT) La Cardon à Palaiseau, sous la houlette de leurs deux moniteurs.

Lancé il y a un an, premier en Ile-de-France, l’atelier confiture de l’ESAT commence tout juste à commercialiser ses premiers pots. « On voulait développer de nouveaux ateliers de travail, raconte Hugues Morel, directeur adjoint de la structure. Celui-ci présentait plusieurs avantages, notamment la production de produits à dates limites de consommation longues et une conservation simple. » Proposé par Charles, l’atelier permet à ces travailleurs atteints de troubles psychiques comme la schizophrénie, la trisomie, la dépression ou encore l’autisme de s’épanouir et d’être valorisés.