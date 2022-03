A Prunay-sur-Essonne, un salon pour prendre soin de soi les 19 et 20 mars

Un salon autour du bien-être ouvre ce week-end dans la salle polyvalente de Prunay-sur-Essonne.

« Que ce moment soit rempli de douceur et de convivialité dans ce monde devenu fou. » C’est le souhait de l’Amicale prunaysienne à l’origine du salon Rencontre avec le Bien-

être. L’association donne rendez-vous au grand public les samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 mars de 10h à 17h.

« L’objectif est de promouvoir le potentiel Santé de notre secteur et d’explorer les chemins du Bien-Être lors d’une rencontre avec praticiens et artisans, indique Chantal Guizol, bénévole à l’Amicale prunaysienne. Cet événement permet d’explorer une synergie entre tous thérapeutes dont les méthodes sont complémentaires et en liaison avec l’estime de soi : artisan de l’esthétique, équilibre alimentaire, gestion du stress, produits naturels, etc. » Les soins découvertes sont au prix de 15 euros les 20 minutes et les conférences sont gratuites.