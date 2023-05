A Ris-Orangis, l’association féministe Les Diversel.les est lancée

Créée il y a environ un mois et demi, l’association Les Diversel.les organisait sa soirée de lancement le samedi 13 mai à l’Idée halle (Ris-Orangis). Elle prévoit notamment d’organiser un festival familial en octobre, avec l’objectif de déconstruire l’idée de famille moderne.

Une centaine de personnes, enfants compris, était présente, samedi 13 mai, pour le premier événement organisé par l’association Les Diversel.les. L’association, créée il y a près d’un mois et demi, investissait les locaux occupés par l’Idée halle (Ris-Orangis) afin d’expliquer ses missions et les activités qu’elle envisage de proposer.

Les Diversel.les a vu le jour « en partant du constat que les enjeux des mamans célibataires, des familles issues des minorités ou de celles formées par des personnes atteintes de handicap n’étaient pas assez mis en avant« , explique la Rissoise Mariama Soiby, une des quatre co-fondatrices de l’association (aux côtés de Camille et Gabrielle Lalung ainsi que de Marion Hubert).

Pour y remédier, cette association féministe souhaite « créer un réseau d’entraide locale et concrète ainsi que mettre à disposition un endroit sûr pour échanger » sur des problématiques qui touchent les femmes de banlieue. L’une des actions phares de l’association devrait avoir lieu le samedi 7 et dimanche 8 octobre, avec le festival « La MIF ! Faire famille au-delà des normes ». Il s’articulera, via des échanges, autour de la déconstruction de la famille moderne (en évoquant la charge mentale, les violences intrafamiliales…), des familles considérées à la marge (notamment en raison d’une orientation sexuelle différente des parents, du non désir d’enfants…) et de l’accompagnement des enfants (face aux discriminations par exemple).

