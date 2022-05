A Yerres, un bar qui caresse dans le sens du poil

Marine Berger a ouvert son bar à chats le 25 mars. Ancienne professeure du système Montessori, elle créée le premier établissement de ce genre en Essonne.

« Vous avez vécu quelque chose d’exceptionnel : une heure sans client« , nous fait remarquer Gilles Berger. Ancien commerçant, l’homme aide désormais sa fille dans l’installation d’une boutique pas comme les autres. Marine Berger a ouvert Minet Tea le 25 mars à Yerres. Originaire de Quincy-sous-Sénart, celle qui a exercé trois années en tant que professeure dans le système Montessori a décidé de se réorienter suite à la crise sanitaire et au décès de sa sœur.

« Lors des ses obsèques, j’ai dû me rendre à La Rochelle. Là-bas, on a visité Le Chat’ren’thé, un bar à chats dont la propriétaire a été adorable et m’a beaucoup aidé dans mon projet« , raconte la jeune femme. Cette concrétisation qui a suscité l’implication de toute la famille Berger, et toutes les économies de Marine, est vécue comme une renaissance pour ces Essonniens qui venaient de perdre un être cher du Covid-19. « Cela nous a rapproché », explique Marine, émue.