Affluence pour le dépistage du Covid-19 à Boutigny-sur-Essonne

L’opération de dépistage organisée par la commune de Boutigny-sur-Essonne en partenariat avec l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ce mercredi 26 août s’est avérée être un succès avant même de commencer.

En effet, alors que le dispositif ouvrait à 10h, dès 9h du matin de nombreuses personnes étaient présentes dans la file d’attente afin de se faire dépister. A midi, ce sont déjà environ 150 personnes qui s’étaient fait prélevés des échantillons afin d’être diagnostiquées.

Cette opération a été organisée à la demande de la commune suite à la Free Party qui a eu lieu illégalement sur le territoire communale le week-end du 15 août. « Il a fallu insister auprès de la préfecture pour que cette opération de dépistage soit organisée. Cela me semblait opportun car il y avait eu un brassage important de population, dans le village et notamment à l’épicerie, ainsi que dans le RER D », soulignait Patricia Bergdolt, maire, présente sur le dispositif.

Agents communaux, des services techniques et administratifs étaient sur le pont pour faire fonctionner le dispositif et accueillir les personnes souhaitant se faire dépister. Une fiche d’information, une autre de consentement étant à remplir par les personnes avant de passer au prélèvement.

Les personnes venant se faire dépister n’étaient cependant pas que des Botignacois. Qui de Moigny-sur-Ecole, qui de Mondeville, ou encore d’autres de Ballancourt-sur-Essonne ou de La Ferté-Alais sont passés afin de profiter de cette opération. Pour certain il s’agit de savoir s’ils sont porteurs du virus avant un départ en vacances. Pour d’autres, il s’agit de se rassurer après avoir passé la période estivale dans des régions très fréquentées.

L’opération de dépistage fait quoiqu’il arrive l’unanimité. « Je pense que cela devrait être fait partout, c’est notre responsabilité pour éviter la propagation du virus », confie ainsi Michel à la sortie du dispositif de dépistage.

Les résultats des tests effectués ce mercredi 26 août sont attendus au plus tôt le samedi 29 août et au plus tard le lundi 31 août.