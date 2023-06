Une ruche dans une salle de classe à Videlles, une première en Essonne

L’école du village de Videlles accueille le premier apiscope installé en milieu scolaire dans le département de l’Essonne.

Qu’est-ce que l’apiscope ? Il s’agit d’une ruche pédagogique, ventilée et vitrée destinée à être installée à l’intérieur. Cet équipement permet aux élèves d’observer la vie des abeilles au fil des saisons en toute sécurité et sans créer de nuisances. L’objectif est de suivre l’évolution de l’essaim, de le comprendre et d’inviter les enfants à respecter la nature et les abeilles.

Le lundi 5 juin, l’école de Videlles a reçu la visite de Jean-Pierre Martin, enseignant à l’IUT de Bourges, apiculteur et concepteur d’apiscopes L’Abeille bleue. Il a pris la route depuis la région Centre Val-de-Loire avec plus de 10.000 passagères à rayures.

Un trou a été fait dans un mur de l’école côté petite cour afin que les nouvelles camarades de classe, pas plus grande qu’un bouchon de stylo, puissent avoir un accès vers l’extérieur via un tuyau en plexiglas pour butiner à leur guise.

Les insectes ne peuvent pas entrer dans la salle de classe et les enfants ne peuvent pas ouvrir la ruche. En-dehors des temps d’observation, les vitres de chaque côté de la ruche sont camouflées par un isolant qui permet de maintenir une bonne température à l’intérieur des cadres.

Un défi pour les élèves : prendre soin de la ruche

Les 40 élèves des deux classes, de la grande section au CM2, se sont pressés avec leur chaise pour pouvoir apercevoir depuis les fenêtres le professionel en train de rechercher la reine des abeilles.

Juste après, les écoliers se sont rendus dans la courette pour échanger avec l’apiculteur. Les adultes volontaires et quelques élèves ont eu l’opportunité d’avoir des abeilles dans la main. « La reine de la colonie est à l’intérieur de la ruche. Les autres abeilles vont la suivre. Elles sont préoccupées par leur recherche de nouvelle ruche donc elles peuvent être manipulées, mais ce n’est pas une action à reproduire à la maison », souligne Jean-Pierre Martin. Ceux qui ont tenté l’expérience indiquent que « c’est chaud, les abeilles font des guilis tout doux ».

L’apiscope a été financé dans le cadre de l’édition 2022 du budget participatif, solidaire et écologique de la région Ile-de-France. Les parents seront invités par les enseignantes à venir avec leurs enfants pour veiller au bien-être des abeilles tout au long de l’année.