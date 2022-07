Après trois ans de travaux, la piscine de Brunoy a rouvert ses portes

La piscine Yves-Moreau était inaugurée mercredi 13 juillet. De ce long chantier est notamment née une extension de 300 m2.

Les abords des bassins extérieurs avaient des allures de tapis rouge. Mercredi 13 juillet, date de l’inauguration de la piscine communautaire du Val d’Yerres Val de Seine, il fallait faire attention à ne pas gâcher les photos de la centaine de personnes qui avait fait le déplacement à Brunoy.

Fermée depuis septembre 2019, la piscine Yves-Moreau (nommée en l’honneur de celui qui a été, entre autres, président du Cercle Nautique de Brunoy Essonne de 1980 à 1997, décédé en 2011) a rouvert ses portes après un chantier de presque trois ans. « Elle avait 35 ans de vie, il était temps, s’est exprimé François Boulanger, directeur des lieux. On a tout refait, les vestiaires, la plage, les sanitaires, le système de filtrage… On a aussi créé une extension de 300 m2 à l’entrée. » Coût total de l’opération : 12 millions d’euros, dont 450 000 financés par la Région et le reste par l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

La natation, une pratique chère au VYVS