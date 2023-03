Arpajon en Essonne et Arpajon-sur-Cère dans le Cantal, deux communes liées par un jumelage associatif

Arpajon en Essonne et Arpajon-sur-Cère dans le Cantal, deux communes liées par...

Le 18 février, une délégation de la commune du Cantal s’est rendue pour la première fois à Arpajon.

Un rapprochement consolidé par un jumelage associatif entre les deux Arpajon de France. Arpajon-sur-Cère est la troisième commune la plus peuplée du Cantal avec 6.245 habitants, eux aussi nommés les Arpajonnais. Un argument de poids pour un rapprochement entre les deux communes.

Le samedi 18 février, les membres de l’association l’Arpajonnaise ont proposé une balade autour du patrimoine local à Isabelle Lantuejoul, maire d’Arpajon-sur-Cère, aux côtés de ses collègues, Joëlle Mazet, maire-adjointe à la Cohésion sociale et David Lopez, conseiller municipal aux Affaires scolaires. « Ce jumelage associatif est le fruit d’une idée évoquée par Isabelle Perdereau lors de la campagne des élections municipales de 2020 et qui a débouché sur la création de l’association l’Arpajonnaise, explique Charles-Henri Perdereau, président de cette jeune association. C’est une formidable opportunité pour permettre d’établir des échanges entre les habitants de nos communes. Plusieurs associations sont déjà intéressées. » Le club Arpajon Rugby XV était présent pour cette visite. Les associations comme Arpajon Vintage Motorcycle Club et le Vélo club d’Arpajon ainsi que des représentants de parents d’élèves se sont montrés également très intéressés.

Des premiers échanges ont eu lieu