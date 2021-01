Art et Matière s’expose jusqu’au 7 février à Prunay-sur-Essonne

Dès aujourd’hui, l’art animalier s’expose dans la salle polyvalente de Prunay-sur-Essonne. Se mêlent les animaux de la forêt, de la savane et de l’imagination des enfants.

Un plaisir de découvrir une exposition autorisée en cette période compliquée. Derrière des baies vitrées, le public visite tout en restant à l’extérieur. L’association Art et Matière 91 vient d’installer son événement « Rencontre artistique Nature » à Prunay-sur-Essonne.

Trois artistes locaux exposent leurs photographies avec à leurs côtés, les sculptures d’animaux imaginaires façonnés par les jeunes résidents de l’Institut Médico-Professionnel (IMPro) Léopold-Bellan de Vayres-sur-Essonne.

Depuis l’extérieur, les visiteurs admirent des photographies d’Aurélien Petit sur chevalet. Les couleurs du plumage des oiseaux et des espaces naturels égayent les abords de la salle polyvalente. Derrière les baies vitrées, le public découvre deux autres univers animaliers.

L’artiste bienveillant et passionné Yannick Dagneau présente la faune de la forêt de Fontainebleau. Il partage des clichés de cerfs aux bois majestueux et d’autres images de rencontres magiques. « Qu’importe le temps ou la saison, je sors, souligne-t-il. J’utilise la technique billebaude, je me balade à la recherche d’un animal et je m’approche petit à petit. »

Juste à côté, les animaux de la savane africaine magnifiés par Sylvie Coupérie. Cette artiste dit avoir attrapé « l’Africanovirus » lors d’un voyage au Kenya en 2017. Elle incruste lion, zèbre et éléphant sur un fond noir, comme s’ils étaient installés dans un studio.

Ces photographes sont à découvrir jusqu’au 7 février à Prunay-sur-Essonne. Ils seront présentés un à un dans des vidéos d’interview sur le site internet de l’événement.

Adresse : Salle polyvalente, rue de la Fosse Blanche à Prunay-sur-Essonne // exposition et parking gratuits // Plan d’accès fourni par Art&Matière

Horaires : du samedi 30 janvier au dimanche 7 février // mardi au vendredi 14h-17h, samedi et dimanche de 10h-12h et 14h-17h

Si vous êtes intéressés pour acheter une des photographies, veuillez contacter directement les artistes. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site Art et Matière 91.