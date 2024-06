Athlétisme (Ch.Europe) : Yanis Meziane et Pablo Matéo sur la route des Jeux

Retenus pour les championnats d’Europe du 7 au 12 juin à Rome (Italie), Yanis Meziane (Athlé 91) et Pablo Matéo (Lisses AC) vont en profiter pour peaufiner leur préparation en vue des France Elite, qui seront le juge de paix pour la qualification olympique.



Dans moins de deux mois, le Stade de France sera en effervescence au moment d’accueillir les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques de Paris 2024 (du 1er au 11 août). Mais pour tous les athlètes français qui rêvent d’y être, le chemin est encore long. Outre les fameux minimas à réaliser, ils devront monter sur le podium des prochains championnats de France Elite (28-30 juin à Angers). Si Pablo Matéo (200 m)et Yanis Meziane (800 m) se sont déjà acquittés du premier critère de sélection – 20″03 pour le premier le 30 mars à Austin (Texas) et 1’43″94 pour le second le 8 septembre dernier à Bruxelles –, il leur reste à valider le second critère. « Les Jeux, on n’y pense pas pour le moment. Le premier objectif de la saison, ce sont les championnats d’Europe. Après, il y aura les France. On verra alors si Yanis fait les Jeux », commente son entraîneur Boris Le Helloco, serein après les deux premières sorties de son protégé (1’44″13 à Marrakech le 19 mai, 1’44″91 trois jours plus tard à Marseille) : « Yanis a réalisé les minimas à six reprises depuis août 2023, il est le premier Français au ranking mondial (9e). C’est plus facile pour préparer les échéances à venir. » Le technicien essonnien voit dans ce rendez-vous européen une bonne occasion de travailler l’enchaînement des courses et l’aspect tactique. A Rome, Yanis Meziane disputera au mieux trois 800 m en trois jours (de vendredi à dimanche). La vitesse, le placement et la stratégie seront déterminants pour aller au bout comme il l’avait fait l’an dernier à Espoo (Finlande) pour décrocher le titre européen espoir à l’issue d’une course tactique. « Il sait faire », sourit Boris Le Helloco.



Programme chargé pour Pablo Matéo

Sélectionné sur 100 m, 200 m et 4×100 m, le sprinter du Lisses AC pourrait courir les six journées de compétition s’il parvient à chaque fois en finale. Un sacré programme en perspective pour celui qui participe à sa première grande compétition internationale en individuel – il avait disputé les mondiaux de 2022 et 2023 uniquement en relais – au cours de laquelle il compte bien confirmer ses performances réalisées aux Etats-Unis lors des Texas Relays, le 30 mars dernier. Il avait notamment battu son record personnel sur 200 m (20″03), devenant le troisième performeur français de tous les temps sur le demi-tour de piste derrière Christophe Lemaitre (19″80) et Mickael Zézé (19″97).Minimas olympiques en poche, l’Essonnien de 23 ans, qui s’entraîne désormais aux Etats-Unis, pourrait descendre à son tour sous les vingt secondes.

Aymeric Fourel