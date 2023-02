Athlétisme [Elite en salle] : Pascal Martinot-Lagarde vise une septième couronne

Auteur de la meilleure performance tricolore de la saison sur 60 m haies (7″53) samedi dernier à Paris, Pascal Martinot-Lagarde tentera (ES Montgeron) de décrocher une septième couronne nationale ce dimanche à Clermont-Ferrand à l’occasion des championnats de France Elite. Dix autres athlètes essonniens seront engagés avec de bonnes chances de médaille pour les pensionnaires d’Athlé 91, Laureen Maxwell (hauteur) et Estelle Raffai (200 m).

S’il visait mieux au niveau du chrono mercredi au meeting de Liévin (Pas-de-Calais), Pascal Martinot-Lagarde (ES Montgeron) a une nouvelle fois montré qu’il était un homme de grand rendez-vous, en se classant 3e de la finale du 60 m haies en 7’’62 derrière les deux Américains, Grant Holloway (1er en 7″39) et Daniel Roberts (2e en 7″43). A trois jours des championnats de France Elite, le vice-champion du monde en salle a démontré qu’il restait, à 31 ans, le patron de la discipline en France. Privé du titre national ces trois dernières années, PML compte bien s’offrir une septième couronne ce dimanche à Clermont-Ferrand. Même si le champion en titre, Wilhem Belocian et la pépite Sasha Zhoya seront absents, le 60 m haies masculin s’annonce comme une des courses les plus passionnantes du week-end. Car si Pascal Martinot-Lagarde détient la meilleure performance française de la sasion (7″53), il aura fort à faire avec l’athlète en pleine ascension Just Kwaou-Mathey (Evreux AC), 7’’57, et le revenant Dimitri Bascou (GA Noisy-le-Grand), 7’’63, sans oublier le décathlonien Kévin Mayer (Montpellier A2M) qui viendra, comme souvent, se frotter aux spécialistes.

Pascal Martinot-Lagarde sera le chef de file d’une délégation essonnienne très jeune avec sept athlètes (sur les onze engagés) âgés de moins de 23 ans, dont trois sont encore juniors, Grace Tadé (60 m), Orane Doumbé (200 m) et Fanny Nsia Nsia (triple saut). Mais les trois sociétaires d’Athlé 91, à l’exception de Doumbé (23″98, record personnel), ont peu de chances de jouer une médaille.

En revanche, leur partenaire de club Laureen Maxwell, qui vient de remporter le concours de la hauteur des championnats de France espoirs, a les moyens de monter sur la boîte. Sa cheville et son genou ne lui font plus mal et son intoxication à l’eau contractée fin janvier à l’Insep est désormais de l’histoire ancienne. Créditée de 28″99 cette saison sur 200m, Estelle Raffai (Athlé 91) revient bien après deux années compliquées. Elle est également candidate à une médaille, ce dimanche.