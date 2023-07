Athlétisme : Pascal Martinot-Lagarde de retour au meeting de Montgeron

La 37e édition du meeting international de Montgeron a lieu ce mercredi soir au stade Pierre-de-Coubertin où Pascal Martinot-Lagarde tentera de réaliser les minima sur 110 m haies pour les mondiaux de Budapest.

Plus de 200 athlètes, 36 nationalités différentes, 14 finales… Le meeting international de Montgeron devrait une nouvelle fois offrir un beau spectacle aux amateurs d’athlétisme ce mercredi soir (à partir de 18h) au stade Pierre-de-Coubertin (entrée gratuite). Habituellement organisée entre les deux tours des interclubs, mi-mai, la compétition a été décalée au 5 juillet cette année. « Les championnats du monde étant prévus fin août (ndlr : du 19 au 27 à Budapest, en Hongrie) et les championnats de France Elite fin juillet (ndlr : du 28 au 30 à Albi), on a préféré organiser le meeting début juillet car sinon on n’aurait pas eu beaucoup d’athlètes de haut niveau », explique Anne Tournier-Lasserve, la présidente de l’ES Montgeron athlétisme, à peine revenue des Jeux européens à Cracovie (Pologne) où elle était la cheffe de la délégation française en tant que vice-présidente du CNOSF en charge du haut niveau.

Beaucoup d’athlètes tenteront ainsi de réaliser les minima pour les mondiaux de Budapest. En premier lieu, Pascal Martinot-Lagarde sur 110 m haies. Le vice-champion d’Europe 2022, qui dispute le meeting de Montgeron pour la première fois depuis 2019, essaiera d’améliorer son meilleur chrono de la saison (13 »45 à Paris) pour se rassurer. On aura également un œil sur le jeune (19 ans) hurdler d’Athlé 91, Erwann Cinna, champion de France espoir dimanche dernier à Fontainebleau en 13 »49 (deuxième performance européenne U23 de la saison).

Sur le 100 m, on aura droit à une belle bagarre entre le Camerounais du CS Bourgoin-Jallieu, Emmanuel Eseme (9 »96), et l’Ivoirien de l’AS Villejuif, Gué-Arthur Cissé (10 »02), vainqueur en 2022, qui sera arbitrée par les frères Zézé, Ryan, qui vient de battre son record (10 »15), et Meba-Mickaël. Chez les femmes, la Belge du Neuilly-Plaisance Sports, Delphine Nkansa (11 »26) fait figure de favorite face à Cynthia Leduc (Annecy Haute-Savoie), championne de France en salle cet hiver.

Le tour de piste promet également une belle passe d’armes chez les hommes avec Thomas Jordier (Amiens UC), Téo Andant (AS Monaco), Ludovic Ouceni (Pierrefitte Multi Athlon), champion de France espoir, et Loïc Prévot (Entente Sud Lyonnais) qui ont tous couru sous les 46 secondes cette année. Même chose chez les féminines même si Amandine Brossier (SCO Angers), double championne de France du 400 m, semble avoir une petite marge (51 »21).

Des concours incertains

Dans les concours, la longueur masculine sera marquée par la présence de nombreux athlètes de talent : Tom Campagne (Stade Bordelais), auteur de 8,12 m en 2023, le médaillé de bronze européen Jules Pommery (AS Guérigny), le double champion du monde U20 Erwan Konaté (Amiens UC) ou encore Yann Randrianasolo (Nantes Métropole Athlétisme) qui n’ont pas encore franchi les 8 mètres cette saison. A la hauteur féminine, la Tchèque Michaela Hruba (1,95 m en 2022) sera la favorite de l’épreuve avec l’Espagnole Saleta Fernandez et la Colombienne Jennifer Rodriguez (1,90 m) où Laureen Maxwell (Athlé 91) essaiera d’améliorer sa meilleure performance de la saison (1,86 m). Le javelot masculin accueillera trois des hommes forts de la discipline en France : Felise Vahaï Sosaia (CA Jules Garnier) et Rémi Conroy (Entente Haute Alsace), qui ont tous les deux battu leur record cette année avec respectivement 82,04 m et 78,73 m, ainsi que Teuraiterai Tupaïa (Entente Haute Alsace), pour l’instant un peu en retrait (75,44 m). Au disque femmes, la victoire ne devrait pas échapper à la Portugaise Lilana Ca (64,32 m) qui l’avait remporté l’an passé.

Aymeric Fourel

Programme du meeting de Montgeron

Courses : 400 m (F) (finale à 18h30), 400 m (finale à 18h40), 800 m (F) (finale à 18h50), 800 m (finale à 19h05), 5 000 m (finale à 20h30), 110 m haies (finale à 21h), 100 m haies (finale à 21h15), 100 m (F) (finale à 21h40), 100 m (finale à 21h50).

Concours : triple saut (F) (à partir de 18h), hauteur (F) (à partir de 18h50), longueur (à partir de 19h50).

Lancers : javelot (à partir de 18h30), disque (F) (à partir de 20h).