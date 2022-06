Au cimetière, des nouveautés pour accueillir au mieux les familles des défunts

Depuis sa réhabilitation totale en 2017, le site de l’Orme à Moineaux s’efforce d’apporter de la nouveauté : bornes de recherche, guidage par QR code, fresques décoratives… Tout y est fait pour accueillir au mieux les familles de défunts.

« Quand les gens font face au décès de leur proche, très peu savent qu’ils peuvent choisir l’opérateur funéraire […] et très peu connaissent le site de l’Orme à Moineaux, qui relève du service public. » Fabienne Gourserol est directrice du SICOMU, le Syndicat intercommunal du cimetière-crématorium de l’Orme à Moineaux aux Ulis. Mardi 7 juin, elle nous recevait pour nous présenter les dernières réalisations faites au cimetière. Après une réhabilitation complète en 2017 du site créé il y a une quarantaine d’années, ces nouveautés répondent à l’objectif d’accueillir au mieux les familles des défunts.

Les premières nouveautés sont pratiques. Du côté des vivants, elles concernent notamment l’installation de « deux bornes tactiles permettant aux familles de retrouver une sépulture par le nom du défunt », explique Fabienne. Ensuite, elles sont guidées grâce au QR code flashé sur leur téléphone portable. Les accès pour les personnes à mobilité réduite se sont aussi étoffés, rendant accessible jusqu’à 70 % du site. Du côté des défunts, on note la mise aux normes européennes du crématorium (en 2018), ainsi que l’acquisition d’un four « taille XXL« . Fabienne explique ce changement de dimensions : « Nos générations sont de plus en plus grandes et à plus fort gabarit« .

Des fresques ça et là pour apporter de l’éclat au cimetière