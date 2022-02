Avec Les Pépettes’ éco, Mélanie et Florine vous accompagnent sur le terrain du zéro-déchet

Avec Les Pépettes’ éco, Mélanie et Florine vous accompagnent sur le terrain...

Depuis mai dernier, ces deux amies proposent des produits du quotidien plus respectueux de l’environnement. Cuisine, salle de bain, jeux… Elles ont tout prévu pour une transition écologique en douceur.

Et si, la solution pour éloigner vos enfants et leurs feutres de vos murs était un tapis de coloriage lavable ? « Composé d’un côté circuit de voiture prévu pour des courses endiablées et un côté coloriage pour laisser votre enfant exprimer sa créativité à l’infini. Feutres lavables ultra-lavable inclus« , peut-on lire sur le site Internet. Ce produit « 2 en 1 » est proposé par Les Pépettes’ éco.

Une marque créée par Mélanie Morokowski, une Forgeoise de 34 ans mère de trois enfants et Florine Bourdieu, Limourienne de 36 ans, et mère d’un enfant. Les deux amies du collège et anciennes joueuses de handball (le nom vient d’ailleurs de là, il correspond à un surnom donné par leurs pères pendant les entraînements), déjà adeptes de gestes écologiques comme le tri des déchets, ont décidé de s’investir davantage en créant, en mai dernier, une société « pour changer les mentalités« , confie Mélanie.

Faire travailler des personnes porteuses de handicap