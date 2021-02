Ballancourt-sur-Essonne : des « Petites graines » à adopter sur Facebook

Laetitia et Nicolas Rampazzo ont créé un groupe Facebook pour partager les bons plans en faveur de la planète et des producteurs locaux.

Bienveillance est le maître-mot du groupe Facebook des Petites graines. Tout le monde est le bienvenu. Les échanges entre internautes se font avec la volonté de se motiver sans culpabiliser. Laetitia et Nicolas Rampazzo sont frère et sœur. Ensemble, ils ont souhaité s’investir pour de belles actions.

« Nous avons chacun de notre côté été touchés par le documentaire Legacy de Yann Arthus-Bertrand. C’est en échangeant sur le film que nous avons eu l’idée de créer ce groupe ». A ce jour, près de 200 personnes sont inscrites. Chaque abonné est libre de partager sa bonne action.

Le duo partage un « chiffre choc » chaque jour. Il publie aussi la « bonne idée de la semaine » et prévoit à l’avenir des vidéos d’interviews de producteurs locaux et de personnes engagées pour l’environnement. « Avec les réseaux sociaux, on peut toucher du monde et agir ensemble », confie Laetitia Rampazzo. Dès que les conditions sanitaires seront assouplies, le groupe organisera (…)

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 15 février ou sur cafeyn.co.