Basket-ball : Courcouronnes retrouve de l’allant

Relégué de Régionale 3, le CO Courcouronnes est bien parti pour faire l’ascenseur en fin de saison.

Avec quatorze victoires en seize matchs, le CO Courcouronnes réalise un exercice 2024-2025 de haute volée. Signe que l’équipe courcouronnaise a bien digéré sa descente en Régionale 3 en fin de saison dernière. « Après cette saison compliquée, j’ai senti que les joueurs avaient très envie de remonter. C’est un groupe du coin avec pas mal de joueurs originaires de Courcouronnes. C’est leur club de cœur, donc ils ont envie de redorer son blason », souffle Justin Barthe, le nouveau coach de Courcouronnes qui a remplacé Stéphane Berardo à l’intersaison. Un changement d’entraîneur qui porte ses fruits, même si la mayonnaise a mis un peu plus de temps à prendre que prévu. « Au début de saison, on n’a pas eu les résultats escomptés (3v, 2d). Et puis, lors de la lourde défaite contre Saint-Chéron à domicile (89-95), les gars ont eu le déclic. Encaisser 95 points, ça ne nous ressemble pas du tout, car notre équipe est connue pour son assise défensive. À partir de ce moment-là, on a remis les pendules à l’heure et on s’est donné la mission de ne plus revivre ça »,

lance le coach essonnien, dont l’équipe a parfaitement rectifié le tir depuis cet accident



Douze victoires de suite

Au total, le CO Courcouronnes est sur une superbe série de douze succès de suite avec sa victoire sur le parquet de Brunoy (8e) samedi dernier (58-46). « On a fait table rase du passé. À partir du moment où la philosophie de jeu a été intégrée par tout le monde, ça a bien fonctionné. Il faut que ça continue, pointe le technicien courcouronnais content de la prestation de l’ensemble de ses joueurs sur le parquet brunoyen. On avait un effectif diminué par les blessures mais nos U20 surclassés ont fait le job. C’est une victoire sereine. »



Premier avec quatre victoires d’avance sur Centre Essonne et Savigny, tous les deux dauphins, Courcouronnes est bien parti pour valider sa (re)montée en Régionale 3 en fin de saison puisque les deux premiers sièges du championnat permettent d’accéder à l’étage supérieur. Un succès le 8 mars prochain dans la salle de Saint-Chéron (4e) permettrait aux hommes de l’entraîneur courcouronnais Justin Barthe d’avoir un pied et quelques orteils en R3.



Jérémy Andrieux