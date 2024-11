Basket-ball : Une nouvelle montée pour Linas ?

Promu pour la première fois de son histoire en Régionale 3, le Linas Basket Academy aimerait bien encore monter d’une division à l’issue de la saison.

Créé en 2017, le Linas Basket Academy gravit les échelons à la vitesse de l’éclair. Sept ans après sa sortie de terre, le club linois s’étalonne déjà au niveau régional. « On est très content de ce que l’on arrive à faire », sourit Jonathan Lafont, l’un des fondateurs du club et coach de l’équipe fanion. Mais cette saison, l’équipe essonnienne semble marquer le pas avec un début d’exercice plutôt timide (2v, 4d). « Jusqu’ici, on a rencontré des équipes bien plus avancées que nous en termes de jeu et d’expérience. Nous, on découvre le niveau et on a changé plus de la moitié de l’équipe par rapport à l’an passé. Il faut un temps d’adaptation, lance le coach essonnien dont l’équipe a stoppé une série de trois défaites dimanche dernier en battant très largement Poissy (82-43), la lanterne rouge du championnat. Sur ce match, je sens que l’équipe a passé un cap. Le collectif se met en place. C’est ce qui nous a manqué en début de saison. »

Enchaîner les victoires

Ce samedi (20h30), les Linois (8es) se déplaceront sur le parquet de Moissy-Cramayel (2e) avec l’ambition d’accrocher un deuxième succès de suite. Ce qui serait une première cette saison pour le Linas Basket Academy. « C’est une belle équipe, donc il faudra s’en méfier. On va voir si les progrès réalisés contre Poissy vont se concrétiser. Il faut peaufiner les réglages, lance Jonathan Lafont, qui reste malgré tout ambitieux. C’est vrai que quand on voit notre début de saison, on peut se dire que le maintien serait déjà formidable, mais on veut plus que ça. Cette saison, le championnat est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. On va jouer pour finir dans le haut du tableau et pourquoi pas monter en Régionale 2 à la fin de l’année. »



Jérémy Andrieux