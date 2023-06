Bientôt un four à bois itinérant en Essonne pour cultiver le vivre-ensemble

L’association JardinàBY a remporté deux prix auprès du Crédit coopératif et postule à la prochaine édition du budget participatif de la région Ile-de-France afin de financer un four à bois mobile.

Un four à faire rayonner au-delà de Bures-sur-Yvette, la commune où est né le projet.

L’association Jardin et partage à Bures-sur-Yvette et ses environs, plus communément appelée JardinàBY, se lance dans la création d’un four à bois sur remorque pour créer des moments conviviaux à table entre voisins et lutter contre l’isolement. L’association souhaite que le projet dépasse les frontières de la commune de Bures-sur-Yvette et que le four voyage dans les quatre coins de l’Ile-de-France.

Le collectif a pour ambition de proposer des pâtes à pain à base de levain et de blés anciens cultivés par des producteurs de la région et des pizzas agrémentées de légumes bio apportés par des volontaires. Le four mobile, dont le début de la construction est programmé pour octobre prochain, sera placé sur une remorque à l’abri sous une cabane métallique.



La Fondation du Crédit coopératif, engagée dans le finacement des projets dédiés à l’Economie sociale et solidaire, a choisi JardinàBY pour lauréat des prix de l’Inspiration 2023 à l’échelle locale et régionale. Le 6 juin, le Conseil local des sociétaires de l’Essonne a fait la rencontre du président de JardinàBY, Bernard Bavoux. Ces deux distinctions ont permis de récolter la somme de 5 000 euros pour le fonds de roulement du four. « Ce projet est absolument formidable, car il rejoint l’écologie avec le lien social, souligne Chantal Lebaupin, présidente du Conseil locale de l’Essonne du Crédit coopératif. Vous montrez que les deux thématiques fonctionnent ensemble ».

Le projet fait partie des candidatures à soutenir dans la nouvelle édition du budget participatif, écologique et solidaire. Les votes sont ouverts du 19 juin au 9 juillet via ce lien.