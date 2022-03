Bob Guié, un homme bien, le pari littéraire réussi de Prisca Marceleney

Après la comédie et la production, la Rissoise Prisca Marceleney s’essaye à l’écriture en signant son premier roman Bob Guié, un homme bien. On y suit le quotidien d’une famille monoparentale ivoirienne.

Son visage vous dit peut-être quelque chose. On l’a déjà croisé dans plusieurs films comme Les bonnes intentions, sorti en 2018, ou encore Parents d’élèves, en 2020. Prisca Marceleney, qui collectionnait déjà plusieurs casquettes, celles de comédienne et de productrice, se lance à présent dans l’écriture puisqu’elle publiait, via Les éditions Baudelaire, son premier roman le 13 janvier dernier, Bob Guié, un homme bien.

Si le livre ne fait que 166 pages, les intrigues qu’il donne à lire sont plurielles : le personnage principal, Bob, est un père de famille célibataire. Son ex-femme, Martine, a décidé de quitter le foyer suite à une infidélité de Bob avec Nathalie, une de ses collègues. Il y aussi Véronique, nouvelle compagne de Bob, avec qui ce dernier nourrit des ambitions politiques. Et bien-sûr ses deux enfants, Léon et Noura, qui rencontrent tous les deux des problèmes de comportement suite à des événements familiaux douloureux.

Dénoncer les maux de la société