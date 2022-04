Bondoufle : Chez Ô Rondygo, on cultive l’art de l’apéro

Antony et Monica Goguet se sont lancés le pari d’ouvrir un bar à fromages. A l’hiver prochain, il sera possible de se régaler avec des raclettes et des fondues.

Lui est originaire de Normandie et elle de Bourgogne. Amoureux de frometon, Antony et Monica Goguet ont ouvert en décembre, rue Caroline Rier à Bondoufle, un bar qui met à l’honneur la culture de l’apéro. Ô Rondygo, nommé en référence au bar à fromage ouvert par un de leurs cousins normands, à leurs deux fils et à leur nom de famille, est le premier bar à fromages de l’Essonne.

Après avoir travaillé pendant 24 ans dans le bâtiment, Antony a été contraint de se reconvertir suite à différents problèmes de santé. « On avait déjà le projet de travailler ensemble« , explique Monica, qui s’est investie durant 14 ans dans les télécoms. Pendant la crise sanitaire, ils sautent le pas et cherchent un local dans le cœur de ville, encore en travaux. « On a eu beaucoup de chance, c’était un opticien qui devait s’installer ici mais il a décommandé. »

Toutes leurs économies sont passées dans ce bar où on trouve tous les produits nécessaires à l’apéro. A l’instar du fromage, des plus classiques aux plus originaux comme ceux à la lavande ou encore aux myrtilles. Mais aussi des charcuteries comme de la mortadelle sicilienne, de la bresaola (bœuf séché), du jambon serano… « Nos charcuteries sont médaillées, ce sont des produits de qualité« , fait savoir Monica, dont la famille gère des bar à tapas en Espagne. L’épicerie propose également des pâtisseries, comme des cannoli à la crème de ricotta, des vins (rouges, blancs et rosés) ou encore des limonades et jus de fruits bio. Si pour le moment bon nombre de leurs produits sont achetés au marché de Rungis, Antony et Monica ont pour objectif de marchander avec les producteurs locaux, comme c’est déjà le cas pour leurs confitures (d’Etiolles) et leurs bières (de Villebon).

« Notre première cliente a 6 ans, et la plus âgée 92 ans », note Monica. La première vient pour de la mimolette et la seconde pour ses charcuteries. Cet été, on pourra déguster des salades, et pour l’hiver prochain, des raclettes et des fondues.

Pour connaître leurs horaires, rendez-vous sur leur site Internet.