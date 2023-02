Bouray-sur-Juine, un village de l’Essonne distingué parmi les communes où il fait bon vivre en Ile-de-France

Entre le 15 décembre et le 31 janvier, les auditeurs ont placé le village à la cinquième place avec 1700 votes.

Une belle surprise pour les Bouraysiens ! Le 2 février, la radio France Bleu Paris a remis le trophée du « Coup de cœur des auditeurs » à la mairie. Le village est arrivé cinquième parmi les quinze finalistes de l’opération « La commune où il fait bon vivre en Ile-de-France » où l’on pouvait trouver Evry-Courcouronnes et Fontainebleau.

« On a ressenti une certaine fierté d’être sélectionné. Le journaliste m’a appelé pour me dire que nous avions un prix spécial, explique Stéphane Galiné, maire de Bouray-sur-Juine. La participation aux votes était importante pour un petit village, nous avons récolté 1700 votes. »

Le mercredi 18 janvier, la radio a diffusé sur ses ondes une émission enregistrée avec des personnes emblématiques du village comme le Baron Bertrand de Beaugrenier, propriétaire du château de Mesnil-Voysin ou encore Claude Nobileau, président de l’association « Bouray et son histoire » et guide au musée « A la rencontre des vieux métiers ». L’épisode d’une durée de 37 minutes est à retrouver en ligne sur le site de France Bleu dans la rubrique « La commune où il fait bon vivre en Ile-de-France ». C’est Boulogne-Billancourt qui a remporté la première place, devant Versailles et Vincennes.