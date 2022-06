Boxe : Anderson Prestot décroche la ceinture européenne des moyens

Anderson Prestot (Ring de Massy) a destitué l’Italien Mattéo Signani, le champion d’Europe EBU en titre des poids moyens ce vendredi soir sur le ring du centre omnisports de Massy. Le Massicois a remporté le combat par décision technique aux points lors du 5e round.

Une soirée qui fera date pour Anderson Prestot (25 victoires dont 13 par KO pour deux défaites). Challenger de la ceinture européenne EBU des poids moyens détenue depuis deux ans et demi par Mattéo Signani (31v dont 11 par KO, 3n, 6d), « Ladoune » n’avait qu’un seul objectif : glaner une nouvelle ceinture après avoir acquise celles de champion de France, de champion de l’Union Européenne et de champion WBC méditerranéen. Un souhait qui s’est exhaussé pour le boxeur issu de la communauté des gens du voyage. « Tout le travail que j’ai effectué a enfin payé. Ça faisait longtemps que je n’étais plus dans le circuit… Ce soir, c’est une immense joie pour moi », confie, ému, le boxeur du Ring de Massy juste avant de se faire recoudre l’arcade sourcilière. Une blessure qui a scellé le sort de ce championnat d’Europe.

Vainqueur sur décision technique

Après trois reprises accrochées, la quatrième fut explosive. Ouvert à l’arcade sourcilière suite à un choc accidentel avec la tête de l’Italien, Anderson Prestot fut appelé dans le coin par le médecin pour examiner sa blessure. Ce dernier le laissera dans l’arène. La suite est racontée par le boxeur massicois. « Le médecin voulait m’arrêter. Donc je n’ai pas eu le choix. Il fallait que je le mette KO tout de suite. J’ai accéléré et je l’ai touché à plusieurs reprises. Contrairement à lui, j’ai réussi à l’ouvrir avec un coup de poing et non un coup de tête », lance Anderson Prestot qui aura explosé la pommette du boxeur de 43 ans. Mais peu après le début du cinquième round, le boxeur essonnien est rappelé dans le coin et l’arbitre finlandais met un terme au combat. Pour le plus grand désespoir du clan adverse, qui comprend bien que la ceinture européenne des poids moyens ne reviendra pas en Italie. Les bulletins des juges étaient additionnés. Donné vainqueur dans tous les rounds, Prestot s’impose aux points (50-46 pour les trois juges). Treize ans après Malik Bouziane dans la catégorie des poids coqs, le Ring de Massy détient un autre champion d’Europe chez les poids moyens avec Anderson Prestot. Et ce dernier ne devrait pas en rester là…