Essonne : Breuillet appelle ses habitants à voter pour le budget participatif

Sept projets sont en lice jusqu’au dimanche 5 mars pour remporter la nouvelle édition du budget participatif.

La cérémonie des vœux orchestrée le 20 janvier dernier a lancé l’ouverture des votes pour la 2ème édition du budget participatif de Breuillet. Sur 24 projets déposés en mairie, huit ont retenu l’attention de la municipalité et sont soumis aux votes des Breuilletois. Véronique Mayeur, maire de la commune et Nassim, conseiller municipal des jeunes âgé de 11 ans, ont été les premiers à glisser leur bulletin dans l’urne des votes.

Pour voter, il faut habiter Breuillet et avoir huit ans minimum ou être déjà en classe de CE2. Il est possible de se rendre en mairie ou au moulin des Muses ou de voter directement en ligne sur breuillet.projetsdemaville.com.

Les volontaires sont invités à choisir parmi huit propositions : donner le choix aux habitants des essences d’arbres et de haies plantés dans toute la ville, installer des tables de pique-nique en bois dans les parcs de la mairie et du moulin Roger-Moessner, mettre en place des toilettes sèches et/ou autonomes dans le parc Moessner, installer des stations de réparation à destination des cyclistes avec une pompe et des outils d’entretien pour les vélos, accompagnés d’explications en vidéo accessibles à l’aide d’un QR-Code, rénover le terrain de football avec un sol en grave et des filets à l’espace de loisirs de la Badaudière, aménager un espace de musculation composé de plusieurs agrès pour toute la famille, permettre la pratique du golf urbain avec un terrain de swing golf d’une surface de 2000 m2 sur la Plaine des Sports et dernier projet, mettre en place un système de vidéo-verbalisation des poids-lourds de 3,5 tonnes dans la rue du Pavé.

Le projet lauréat de 2022 en cours de réalisation

L’année dernière, lors de la première édition, Axel, 8 ans, a remporté la première édition pour son projet de pump track sur la Plaine des Sports. Le parcours de bosses pour les BMX, rollers et trottinettes sortira de terre avant la fin de l’année 2023. Les travaux ont déjà démarré.