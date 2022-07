Ce soir à Vigneux, des enfants montent sur scène aux côtés de chanteurs lyriques

Vendredi 29 juillet, une quinzaine d’enfants issus de deux associations vigneusiennes vont investir les planches de la salle Daniel-Féry pour présenter l’opéra L’elixir d’amour. Ils seront accompagnés de la compagnie Op’là !, à l’origine de cet opéra participatif, qui a notamment pour mission de démocratiser l’accès à cet art jugé élitiste.

Aminata, Hamna, Lise, Zeineb et Leïna ont toutes entre 6 et 9 ans. Jeudi 28 juillet, elles étaient dans les coulisses de la salle Daniel-Féry à Vigneux-sur-Seine. « Travailler la voix c’est pas difficile ! On l’a fait en prononçant nos prénoms avec émotions« , s’accordent à dire les jeunes filles, avant de démontrer comment on exprime la joie, l’étonnement ou encore la colère. Au total, ils étaient douze filles et un garçon à participer à la répétition générale de l’opéra L’Elixir d’amour. Issus des associations La parentaise enfantine et l’Association de soutien scolaire et d’intégration sociale de la Croix-Blanche (ASSISCB), toutes deux œuvrant pour le bien-être des Vigneusiens, les enfants vont enfin concrétiser le fruit de leur travail, ce soir à 20h.*

Une semaine, c’est le temps de préparation qu’ont eu ces apprentis chanteurs lyriques, aux côtés de professionnels, pour s’imprégner d’une part des techniques, et d’autre part du récit. Julien Lamour, metteur en scène, ainsi que les solistes Anara Khassenova, Anaïs Merlin, Hoël Troadec, Sergio Villegas Galvain et Matthieu Toulouse étaient là pour les guider pendant les répétitions, et monteront avec eux sur scène ce soir. Tous font partie de la compagnie Op’là ! Les créations lyriques, qui se définie comme « l’opéra pour tous ceux qui ne savent pas par où commencer avec cet art« . Concernant le récit, qui tourne autour d’une histoire d’amour rythmée par un charlatan aux produits supposés miracles, la compagnie étant « spécialisée dans l’adaptation en version courte et dynamique de grands classique de l’opéra« , le texte de Donizetti n’est pas présent dans son intégralité, mais le spectacle dure tout de même entre 1h et 1h20. Si les dialogues sont en français, les chants, eux, sont restés en italien. Côté mélodie, c’est l’accordéoniste Emorine Doni qui donne le tempo aux échanges.

« Ce sont des graines culturelles que nous semons »