Cette Varennoise vend ses couscous afin d’aider les victimes du séisme au Maroc

Face à l’urgence dans laquelle se trouve le Maroc, touché par un séisme dans la nuit du 8 au 9 septembre, Zohra El Yaagoubi ne pouvait pas rester immobile. Pour apporter sa contribution, elle a ouvert une cagnotte et vend des couscous qu’elle prépare elle-même.

Il est 18h30, vendredi 15 septembre. Zohra El Yaagoubi est chez elle, à Varennes-Jarcy, dans sa cuisine, vêtue de son tablier. Elle est aux fourneaux depuis un moment, parce qu’elle a du pain sur la planche. Originaire du Maroc par son père (berbère) ainsi que du Sénégal et du Mali par sa mère, la Varennoise a décidé de venir en aide aux sinistrés marocains. D’abord avec l’ouverture d’une cagnotte en ligne, puis avec la vente de couscous faits maison.

Quand elle a appris pour le séisme de magnitude 7 qui a touché le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, elle a d’abord eu très peur. « J’ai de la famille sur Marrakech, j’étais très inquiète », témoigne la présidente de l’association Rozémoi, organisation internationale qui apporte de l’aide aux femmes victimes de violences, aux enfants en décrochage scolaire ou à ceux du désert dans le besoin. Elle va commencer par concocter des pâtisseries orientales et les vendre, notamment au forum des associations de la commune. Afin de récolter des fonds, Zohra décide aussi d’ouvrir une cagnotte en ligne. Désireuse de s’investir davantage pour aider un maximum de sinistrés, elle se lance ensuite dans la vente de couscous faits maison. Dans la boulangerie de la commune 3000 âmes, elle installe une affiche informant les habitants de sa démarche, de façon à ce que « les personnes qui ne souhaitent pas acheter des couscous puissent quand même participer« . Le 18 septembre, la cagnotte recensait 830 €.

Répondre aux besoins des rescapés

C’est ainsi qu’entre vendredi 15 et samedi 16 septembre, elle a cuisiné 43 couscous. Elle a suivi la recette de sa mère, qui était cuisinière professionnelle. Sur la table de sa cuisine, étaient exposés tous les ingrédients : des potirons du jardin, des carottes, des courgettes, du chou et des navets blancs, des pois chiches, des merguez, des oignons, de la tomate et évidemment de la semoule. Semoule composée de grains moyens, que Zohra prend soin, une fois cuite, d’émietter avec ses mains afin de faire disparaître les grumeaux. Comptez 14 € pour une part généreuse. Les commandes sont à passer au 07.44.52.50.78, 24 heures à l’avance, et sont à venir récupérer sur place. A noter que Zohra recherche d’ailleurs des bénévoles pour l’aider dans la préparation des couscous, ainsi que pour être présents sur ses actions associatives. Celle qui est « au four et au moulin« , comme elle le reconnaît, devrait être indisponible du 25 septembre au 5 octobre.

« J’ai été agréablement surprise par les participations, faisait savoir la Varennoise. Cet investissement représente énormément de travail, cela fait plaisir que ce soit reconnu. » Avec l’argent récolté via la cagnotte – l’objectif est de 10 000 € et la date butoir le 31 octobre – Zohra souhaite d’une part envoyer des couvertures, des sacs de couchage, des produits alimentaires, hygiéniques et des téléphones portables usagés (qu’elle espère collecter avant de partir), et d’autre part procéder à des courses sur place, afin de s’adapter aux besoins des rescapés. « C’est tout à fait normal de vouloir savoir où va son don, je mettrais des vidéos et photos sur la page Facebook de l’association pour montrer que nous ne sommes pas là pour voler l’argent des gens« , anticipe Zohra.