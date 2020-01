Chaque semaine, une culture locale : les confitures de Brigitte Le Pelletier sur toutes les tartines

Le Républicain de l’Essonne s’engage avec IledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la Région Ile-de-France et présidé par le conseiller régional Gérard Hébert, pour valoriser l’identité du territoire francilien et le faire partager par tous. Cette valorisation passe par la nouvelle marque de territoire « Produit en Ile-de-France » née en 2018. Cette marque compte d’ores et déjà 1 400 produits dont un nombre important proviennent du territoire essonnien. Ce sont ces productions du terroir de notre département que votre journal présentera chaque semaine dans cette page.

Quand un fruit l’interpelle, il faut qu’elle essaye de le faire en confiture. Marmelade citron vert - mojito, pâte à tartiner chocolat blanc - coco, sauce poivron jaune - mirabelle… Entre Brigitte Le Pelletier et sa société la Corbeille à confitures, c’est une histoire qui mérite d’être étalée dans le journal. Pour sa gourmandise, son originalité et sa persévérance.

Ancienne assistante de direction chez Arianespace à Evry, elle a quitté les étoiles pour se tourner vers les chaudrons en cuivre. Une reconversion qui la comble.

Depuis près de vingt ans, cette femme originaire de Guyane régale les papilles des Franciliens et des touristes sans oublier les chefs-cuisiniers des hôtels parisiens. Les premiers à craquer face à sa créativité débordante. Nicolas Thibaut de l’hôtel Best Western de Paris-Saclay, a choisi de se fournir auprès de cette productrice locale il y a deux ans. « Avec Brigitte, c’est de la haute-couture ! Quand elle nous livre, tout le monde à l’hôtel s’amuse à goûter ses préparations. » Côté petit-déjeuner, les clients dégustent des préparations à base de griotte, de coing ou encore de cédrat. Pour la partie restaurant, le chef Nicolas Thibaut met à l’honneur des « confitures sur-mesure » : certaines sont concoctées à la demande. Satisfaire la demande et livrer dans les délais, c’est dans les cordes de l’artisane énergique.

Son atelier au rez-de-chaussée

La Corbeille à confitures propose aujourd’hui plus de 100 parfums faits-mains. Parmi les goûts récompensés par le Concours général agricole, il y a « abricot tout simplement » médaillé deux années consécutives, le « velouté de goyaves roses » et la « confiture de papaye », médaille de bronze lors du dernier Salon de l’Agriculture.

A l’édition de 2016, Brigitte Le Pelletier est mise au défi pour confectionner une confiture à base de cornichons. Sa création originale s’avère être une vedette ! La recette finale est déposée avec pour composition : 40 g de cornichons, 20 g de poire et 40 g de sucre. « Les personnes sont réticentes au départ et, une fois qu’elles ont goûté, la confiture est adoptée ! Lors des marchés de Noël, c’est la première à partir », constate-t-elle.

Brigitte Le Pelletier sur tous les fronts

Cette femme au regard pétillant se qualifie d’« inconsciente », car il lui arrive d’accepter des bons de commandes impressionnants pour une personne. « Quand je dis oui, je le fais ! Je ne me rends pas compte des quantités. Pour moi, réaliser 100 pots, c’est comme remplir 1000 pots. » Des défis réussis, quitte à ne pas dormir. « Je suis plutôt du soir et je ne ressens pas le stress. C’est idéal ! », confie-t-elle. Seule aux commandes, la confiturière gère ses horaires comme elle le souhaite.

La cuisine familiale a été déplacée dans l’un des coins du salon pour transformer l’ancien emplacement en atelier de fabrication. Bien isolé, le laboratoire est rythmé par les choix musicaux de cette fan de danses cubaine et porto-ricaine. Une manière d’accompagner la cuisson des fruits dans la bonne humeur. Brigitte Le Pelletier gère son affaire de A à Z : la confection, la mise en pot, la stérilisation à l’eau, la pose d’étiquette et de rubans ainsi qu’une partie des livraisons.

Une créatrice aux mille idées

Sa soif de créations culinaires l’a amené à créer des centaines de confitures, des pâtes à tartiner mêlant fruits et chocolat et des condiments sucrés-salés. Tomate-fraise au piment d’Espelette, cornichon-poire au vinaigre, « le concept est simple, il y a un légume, un fruit et un parfum, décrit-elle. Le but est de proposer des sauces 100 % naturelles qui pourront plaire à toute la famille. »

Cette femme énergique a créé son entreprise Fifty Espace pour proposer des sessions salsa - crêpes et confitures et dirigé un salon de thé à Corbeil. A présent, la boutique est fermée et l’entrepreneuse se concentre exclusivement sur la vente aux particuliers, aux professionnels de l’hôtellerie-restauration. Les pots en verre sont consignés : une action éco-responsable chère à l’artisan-confiturière sensible à l’environnement.

Ses journées démarrent dès 7h30. Elle allume ses plaques de cuisson et laisse mijoter à feu ultra-doux ses préparations jusqu’à 14h. Cela durant trois jours. Parfois, elle termine à 2h du matin : « Je n’ai pas beaucoup de place chez moi pour faire du stock, je fais les commandes au jour le jour. » La quantité de sucre ? « Je l’ajoute à l’œil. Je le sais au visuel si la confiture est prête. Elle finit par briller. » Pour l’épaississant, Brigitte Le Pelletier compte sur le temps de cuisson et sur le sucre cristal de betterave. « Le meilleur pour les confitures, explique-t-elle. A force de confectionner des confitures, je pue le sucre », rit-elle. Pour 2020, la confiturière souhaiterait resserrer les liens avec des confrères. « J’aimerais faire une collaboration avec une personne qui a déjà son univers et qui accepterait de métisser ses créations avec les miennes. »

• La Corbeille à confitures

Atelier de fabrication : 50, rue Charles Bonaventure Delage à Evry

Horaires : du lun. au ven. de 9 h à 17 h

Remise sur rendez-vous par téléphone ou livraison sous 8 jours

Tél. : 06.58.72.54.74

Facebook

Prochaine actualité :

Salon de la Gastronomie des Outre-Mer et de la Francophonie au Palais des Expositions, porte de Versailles du 31 janvier au 2 février