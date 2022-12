Découvrez le marché de Noël à la manière de Guigneville-sur-Essonne ce week-end

Les 10 et 11 décembre 2022, la salle Louis-Aubry de Guigneville-sur-Essonne est métamorphosée pour offrir une ballade enchantée aux petits et aux grands.

« Ici, il n’y a rien à vendre. Nous offrons du rêve et du plaisir. La récompense ici, c’est de voir des étoiles dans les yeux des enfants et cela vaut tout l’or du monde« , sourit le maire de Guigneville-sur-Essonne. Cela nous donne la force de recommencer l’année suivante. »

Durant toute une semaine, une dizaine de bénévoles s’est relayée pour mettre en place un décor digne d’un marché de Noël féérique. Pour cette 6e édition, l’équipe a choisi le thème du « chemin imaginaire ». Ils accueillent le grand public avec un chalet enneigé à leur gauche et l’entrée du fameux chemin à droite.

Après une allée de sapins, les enfants et les adultes pourront s’émerveiller devant une grande cascade d’eau gelée, une chorale de lutins ou encore une montagne de cadeaux. L’ensemble des décors a demandé une cinquantaine d’heures de travail avec du matériel de récupération, des tissus de seconde main et des décors des précédentes années.

Parmi les bénévoles, chacun a sa spécialité et en fait part à l’équipe. L’un bricole, l’autre choisit les tissus qui feront les murs de la chambre du Père Noël et imagine ses fenêtres enneigées. Une fois dans la salle Louis-Aubry, les visiteurs oublieront l’extérieur et se feront un plaisir de faire le tour et d’admirer chaque petit détail de cette installation éphémère. Les enfants des écoles et les assistantes maternelles de l’association Les p’tits Loups ont participé.

Le Père Noël sera présent tout au long du week-end dans sa chambre pour accueillir les enfants. Le samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18H et le dimanche 11, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une boîte aux lettres a été mise en place. Si l’adresse est bien indiquée, il y aura une réponse !

Renseignements :

La salle Louis-Aubry se trouve à côté de la mairie de Guigneville-sur-Essonne sur la route de Boutigny. Il y a un grand parking sur place.