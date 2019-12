Clap de fin mouvementé pour l’école multisport de l’Ile de loisirs du Port-aux-Cerises

L’école multisport et les activités Fitness et nautiques de l’Ile de loisirs du Port-aux-Cerises ferment leurs portes dès janvier pour cause de déficit. Une situation qui agace certains parents, prévenus au dernier moment de la cessation d’activité.

«Nous avons reçu un mail de l’UCPA le 10 décembre, indiquant que l’école multisports ne serait plus assurée à compter du 1er janvier. On ne comprend pas pourquoi on nous met devant le fait accompli alors que la décision a due être prise bien en amont. Si l’on avait su, on aurait inscrit nos enfants ailleurs, pris nos dispositions. »

Comme cette maman, nombreux sont les parents à être impactés par la fermeture imminente de l’école Multisports de l’Ile de loisirs du Port-aux-Cerises, qui accueillait des enfants de plusieurs communes de la zone, chaque mercredis et samedis. Une cessation d’activité qui concerne également les programmes Fitness et nautiques, décidées par le syndicat mixte de l’Ile de loisirs.

« L’UCPA assurait ces activités dans le cadre d’une délégation de service public instaurée il y a dix ans, explique Abdelaziz Ammari, directeur du Syndicat mixte. La convention se terminant le 31 décembre de cette année, un appel d’offres a été lancé afin de procéder au renouvellement de cette délégation. C’est dans ce cadre qu’après une analyse économique, l’école multisport et l’activité fitness ont été supprimées en raison d’un déficit annuel très important, de l’ordre de 100 000 euros. Cette décision a été prise après délibération le 7 mai 2019. Il appartenait ensuite au gestionnaire de prévenir les familles.»

Le syndicat demande une simple mesure de « bon sens »

Une décision prise de longue date, mais qui n’a donc amené aucune communication entre le 7 mai et ce 10 décembre, date à laquelle les parents concernés ont été avertis de l’arrêt des activités. « L’UCPA a été informée de la situation le 10 décembre et a prévenu les usagers le jour-même », estime l’association de loisirs de plein air.

Cependant, il s’avère après lecture des échanges entre l’UCPA et le Syndicat mixte que l’organisme aurait eu connaissance de la situation bien plus tôt, le premier courrier du syndicat datant du 13 juin.

Sur celui-ci, il est demandé à l’UCPA d’avertir les usagers de la fermeture des services en cours d’année, et-ce dès l’inscription. Mais également de s’assurer que les usagers sont bien conscients de la situation. Une missive dont l’association a eu connaissance et à laquelle elle a répondu au mois de juillet, redoutant un risque économique sérieux en cas de communication, cela pouvant décourager les usagers à s’abonner. Cette réponse s’accompagnait d’une demande d’indemnisation dans l’hypothèse d’une communication en amont.

Requête refusée en septembre par le Syndicat mixte, soulignant que l’information des usagers représente simplement une mesure de « bon sens » et réitérant ses demandes de prévention. Des demandes qui n’ont donc pas été suivies avant le 10 décembre. A noter que les enfants concernés pourront profiter d’un accueil en centre de loisirs et que les usagers peuvent se faire rembourser des activités qui n’auront pas lieu en se présentant directement à l’accueil de l’Ile de Loisirs.