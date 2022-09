Classes surchargées : A Vigneux, les parents d’élèves de l’école Bashung obtiennent gain de cause

Mardi 13 septembre, des parents manifestaient devant l’école élémentaire Alain-Bashung. En cause : la surcharge des classes des élèves allophones. Grâce à leur mobilisation, un poste d’enseignant devrait être créé.

« École en colère, classes surchargées = enfants abandonnés« , pouvait-on lire sur les grilles de l’école Alain-Bashung mardi 13 septembre. Alors que certains parents ont déposé leurs enfants avant de filer au travail, d’autres ont choisi de rester pour protester face à une situation jugée alarmante. En cause, la surcharge des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants.

L’école élémentaire vigneusienne, classée en zone Réseau d’éducation prioritaire (REP) accueille actuellement 43 enfants allophones, soit des écoliers pour qui la langue française n’est pas leur parlé maternel. Les petits sont répartis en trois groupes. Organisation qui rend impossible le respect du « seuil des 12 élèves » pour un professeur, évoqué par Julie Ozenne, conseillère municipale dans l’opposition. « D’autant plus que d’autres élèves allophones peuvent arriver en cours d’année« , précise l’élue, qui se tenait aux côtés de François Damerval, conseiller régional écologiste et élu dans l’opposition à la municipalité de Draveil, ainsi que Monique Baillot, élue à la mairie de Vigneux, en charge de l’Education.

Et il semblerait que la mobilisation ait payé, puisque Julie Ozenne évoque la création d’un poste d’enseignant par la direction des services départementaux de l’éducation. « Quand on a la chance d’avoir des parents qui disent « non » avec des élus et des enseignants qui les accompagnent, ça fonctionne […] Nous avons réussi mais nous n’avons pas encore l’enseignant« , précise cependant l’élue.