Essonne : un club pour mieux bouger et mieux manger à Vert-le-Grand, Lardy, Saint-Vrain et à Brétigny-sur-Orge

Sur la place de la mairie de Vert-le-Grand, un club de nutrition a ouvert le 15 janvier 2023 et propose des soirées after work le jeudi soir. Les trois gérants organisent des séances de sport à Brétigny-sur-Orge, Lardy, Saint-Vrain et Vert-le-Grand.

Il n’y a pas de secret, pour avoir un corps en bonne santé, il faut adopter une alimentation équilibrée et intégrer du sport dans son quotidien. Audrey, 31 ans, Natascha, 39 ans, et Benjamin, 40 ans, l’ont bien compris.

Un club où apprendre à manger sainement sans se priver

Pour tenir leurs objectifs de vie saine et active, le trio a trois règles : se faire plaisir au quotidien, ne pas se priver et ne pas se sentir frustré. Ils transmettent leur mode de vie aux volontaires motivés. Les rendez-vous se prennent par téléphone. Il est possible de se rendre directement au Club Tikifitcenter sur la place de la mairie de Vert-le-Grand le jeudi pour les soirées gratuites entre 18 heures et 20h30 ou le samedi de 14 heures à 19 heures. Natacha et Ben, parents de deux enfants, ont eu le déclic il y a un peu plus d’un an. En reprenant en main leur alimentation et leur temps consacré au sport, ces habitants de Lardy se sentent plus en forme que jamais !

Du sport collectif toutes les semaines