Cluster de Covid-19 à Brétigny-sur-Orge : le Centre d’incendie et de secours ferme ses portes pour une semaine

Suite à une recrudescence de cas positif au Covid-19 dans l’effectif du Centre d’incendie et de secours de Brétigny-sur-Orge, celui-ci ferme ses portes à compter de ce lundi 11 janvier à 17h, pour une durée maximale de sept jours. Les Centres de Marolles-en-Hurepoix, Vert-le-Grand et Arpajon prennent en attendant la charge de la zone opérationnelle.

Neuf cas positif le 6 janvier, puis 13 cas trois jours plus tard, en attendant les 12 cas contacts en attente. Face à l’évolution du cluster dans le Centre d’incendie et de secours de Brétigny-sur-Orge, le Sdis réagit ce lundi 11 janvier en fermant temporairement les portes de la structure brétignolaise, pour une durée maximale de 7 jours. « A la vue des derniers chiffres, nous avons pris la décision de fermer le centre, le temps de gérer la situation des cas contacts et de mettre en œuvre la désinfection totale des locaux. La situation devrait être totalement stabilisée dès le début de semaine prochaine, si ce n’est avant« , a précisé Alain Caroli, directeur départemental du Sdis de l’Essonne, au cours d’une conférence de presse. En tout, ce sont ainsi 53 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) qui arrêtent donc toute activité à compter de ce jour.

Pour garantir la couverture opérationnelle du centre et par extension la sécurité des citoyens, les centres d’Arpajon, Marolles-en-Hurepoix et Vert-le-Grand vont être mis à contribution pour compenser le manque provisoire d’effectif. « Les simulations de temps d’intervention effectués sont positifs, avec une moyenne de 12 minutes, explique le directeur départemental du Sdis 91. Seul le secteur de la base aérienne 217 se retrouve plus esseulé, mais il s’agit d’une zone où nous effectuons peu d’interventions. » Dans le même temps, les centres de Marolles-en-Hurepoix et Vert-le-Grand bénéficieront exceptionnellement de sapeurs-pompiers en permanence sur site, tandis que les effectifs Arpajonnais passeront de 12 à 15 personnes le jour, de 10 à 13 personnes de nuit.