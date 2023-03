Mobilisation pour la collecte nationale des Restos du Cœur en Essonne

Les 3, 4 et 5 mars 2023, les Restos du Cœur de l’Essonne donnent rendez-vous dans plus de 40 points de collecte.

Le coup d’envoi de la collecte nationale 2023 des Restos du Cœur a lieu le vendredi 3 mars. Durant trois jours, des bénévoles, aux couleurs de l’association créée par Coluche en 1985, viendront à la rencontre des clients d’enseignes partenaires pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. En Essonne, ils seront présents dans plus de 40 magasins.

En 2021/2022, 1.719.153 repas ont été distribués dans les 15 centres d’aide alimentaire du département pour soutenir plus de 20.000 personnes précaires, dont plus d’un millier de bébés. L’association en Essonne a vu son nombre de bénéficiaires grimper de plus de 25% en un an. Le constat est le même dans toutes les délégations. L’objectif national est de dépasser les 9.000 tonnes de denrées et produits récoltées.