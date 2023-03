Collectionneurs de timbres ou de cartes Pokemon, rendez-vous dimanche à Milly-la-Forêt

Le week-end des 11 et 12 mars 2023, la Poste célèbre la fête du timbre dans 91 communes, dont Milly-la-Forêt. Rendez-vous à la Maison des associations entre 9h et 17h.

Cette année, le timbre fait du vélo ! Sur place, sont en vente les deux nouveaux tampons à date créés à l’occasion de la Fête du timbre 2023. A vous de découvrir la différence entre les deux présentés au stand de l’APCME, l’Association Philatélique et Cartophile de Milly-la-Forêt et Environs. Il y a aussi des petites et grandes enveloppes timbrées et tamponnées en vente à l’unité ou en lot.

Les Pokemon sont de la partie

Deux vendeurs sont sur place : Madame Wagner, négociante de timbres depuis plus de 65 ans, avec ses 3.000 timbres et Monsieur Thierry, présent pour la deuxième année consécutive, avec ses cartes Pokémon. les premières cartes sont à dix centimes. Les enfants peuvent venir avec leur argent de poche. La fête du Timbre se veut intergénérationnelle.