Objectif : pédaler 5800 km entre la Norvège et la France contre la leucémie

Objectif : pédaler 5800 km entre la Norvège et la France contre...

Bertrand Pollet a perdu son épouse d’une leucémie. Motivé à collecter des fonds pour la recherche contre cette maladie, il se prépare à faire 5800 km à vélo entre la Norvège et la France.

Véronique Pollet est décédée d’une leucémie myéloblastique le 6 janvier 2023 à l’âge de 42 ans. Elle luttait contre cette maladie depuis cinq ans. Ses amis créent par la suite l’association EuroVéro et encourage le défi fou de son mari Bertrand : parcourir 5800 kilomètres à vélo en Europe cet été.

Les principaux objectifs sont de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les dons à faire de son vivant comme celui du sang et de la moelle osseuse, de récolter des fonds pour la recherche contre la leucémie et d’amener le grand public à préserver sa santé avec une activité sportive régulière. Ici, c’est un exploit sportif qui attend ce passionné de vélo.