[Coronavirus] A Ballainvilliers, les médecins à la retraite reprennent du service

Face à la pandémie du coronavirus, la nouvelle équipe municipale agit de paire avec les médecins, notamment ceux qui avaient arrêté d’exercer.

Docteur Leang, Adiba, Tourette, Rocache, Martin et Plissier. Seul le premier était en exercice, les cinq autres étaient partis à la retraite. Depuis mardi 17 mars, soit le début du confinement annoncé par le président de la République, ces six professionnels de santé ont décidé de s’allier afin d’enrayer la propagation du virus Covid-19.

Après de nombreuses discussions, l’équipe de santé, aux côtés de la mairie, a décidé de créer deux services. Le premier, lancé mardi 17 mars, est la mise à disposition du docteur Plissier afin d’assurer des consultations spéciales coronavirus. « Il est placé dans une deuxième salle du Château, précise celle qui a remporté les élections, Stéphanie Gueu-Viguier, avant d’ajouter que, tout a été fait pour que ses patients ne croisent pas ceux de docteur Leang ». Pour rappel, Ballainvilliers ne dispose que d’un seul médecin, le docteur Leang, qui reçoit déjà dans une salle du château.

La complémentarité pour être efficace

Un autre service a également été mis sur pieds depuis vendredi 20 mars. Grâce à une assistance téléphonique, les personnes qui ont des questions vis à vis du virus, ou qui pensent être contaminées, peuvent joindre le 01.70.61.03.25. « C’est une idée du docteur retraité Adiba, fait savoir l’édile. Les quatre docteurs Abiba, Tourette, Rocache et Martin sont disponibles à l’autre bout du fil de 10h à 12h et de 14h à 16h, 7j/7 », précise le maire. « Cela permet aussi aux docteurs plus âgés de s’occuper et de ne pas s’exposer aux risques de contamination. Je les remercie, ainsi que tout le personnel communal, pour leur efficacité. »

Ces deux services fonctionnent de manière complémentaire : « Si les médecins de l’assistance téléphonique ont des doutes sur une personne, ils peuvent l’envoyer au docteur sur place », explique-t-elle entre deux courses. La ligne, qui est gratuite, avait déjà reçu près d’une trentaine d’appels en 48 heures. Mais attention, l’édile précise que « ce n’est que du conseil, pas une consultation, donc vous n’aurez pas d’ordonnance, seulement une assistance ».